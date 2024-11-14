40 طالباً إماراتياً مسجلون في أفضل 25 جامعة عالمية

قالت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي إن عدد الطلبة المسجلين في برنامج التوجيه الجامعي والمهني، التابع لبرامج «إثراء»، بلغ 9385 طالباً، وإن متوسط تحسن الطلبة في اختبارات SAT بعد الاشتراك في البرنامج بلغ 150 نقطة، فيما أسهم البرنامج في تسجيل 40 طالباً حالياً في أفضل 25 جامعة على مستوى العالم، كما أسهم في قبول 100 طالب في البعثات الحكومية خلال العام الجاري.

ودعت الدائرة الطلبة المواطنين في المرحلة الثانوية (الصفوف من التاسع حتى الـ12) إلى التسجيل في برنامج التوجيه الجامعي والمهني، التابع لبرامج «إثراء» الطلبة، ليتمكنوا من خلال الموارد والتوجيهات المقدمة في البرنامج، من الانضمام إلى مجتمع داعم يماثلهم في طريقة التفكير، ويتشارك معهم الأهداف والطموحات، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تعليمهم وأهدافهم المهنية المستقبلية، مشيرة إلى أن هدف البرنامج لا يقتصر على مساعدة الطلبة على اختيار الجامعة فحسب، بل يُعد رحلة لاكتشاف الذات، والاستكشاف الوظيفي، ومن ثم ربط ذلك بفرص حقيقية، ما يُكسب الطلبة الثقة اللازمة والوضوح الذي سيمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم.

ولفتت إلى أن البرنامج يساعد الطلبة على التخطيط لمستقبلهم، من خلال استكشاف الاهتمامات، وتحديد نقاط القوة، وتحسين الصفات الشخصية، وتطوير المهارات والإمكانات، كما يدعمهم في الإرشاد الجامعي عبر استكشاف برامج أكاديمية متنوعة، واستكشاف الخيارات الجامعية المتعددة، والإعداد للاختبارات المعيارية، إضافة إلى تقديم الدعم في ما يتعلق بطلبات الالتحاق بالجامعة.

وأوضحت أن البرنامج يوفر للطلبة فرصة التعامل مع مرشدين مؤهلين، والاطلاع على الوظائف المطلوبة في المستقبل، والتقديم على فرص البعثات المتاحة، والتواصل مع أفضل الجامعات ورواد الصناعة، كما سيتيح للطلبة الاشتراك في أنشطة لاصفية، تشمل المشاركة في مشروعات خارجية، والحصول على خبرات عملية، وتحديث الملف الشخصي، إضافة إلى المشاركة في البرامج الصيفية التابعة لدائرة التعليم والمعرفة.

ودعت الدائرة المدارس التي ترغب في الحصول على دعم من دائرة التعليم والمعرفة بتسجيل دفعات كبيرة من الطلاب، إلى إرسال بريد إلكتروني إلى «rize.upcg@adek.gov.ae»، مشيرة إلى أن الطلبة المشاركين في برنامج إعداد الجامعة والتوجيه المهني في العام الدراسي الماضي 2024/2023، مقعدهم مضمون لهذا العام الدراسي 2025/2024.

• 9385 طالباً استفادوا من برنامج «إثراء».