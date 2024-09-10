تأسيس جامعة دبي الوطنية يدعم أجندة دبي 2033

يدعم تأسيس جامعة دبي الوطنية خطة دبي 2033، وغايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، بتوفير منظومة تعليمية تواكب طموحات دبي وتعزّز رأس المال البشري فيها، و تسهم الجامعة في الارتقاء بجودة التعليم بدبي لتكون ضمن الأفضل عالمياً، وتمكين المواهب والكفاءات الشابة من الاستفادة بشكل أكبر من فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم.

ويضم تشكيل الجامعة مجلساً استشارياً من الخبراء العالميين من مختلف التخصصات، وهم:

الدكتور محمد العريان

الخبير الاقتصادي الدولي الحاصل على لقب جائزة «نوابغ العرب» عن فئة الاقتصاد، وهو رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، ومستشار «المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية». وشغل منصب رئيس المجلس التنموي العالمي خمس سنوات، واختاره مؤشر «فورين بوليسي» في قائمة أفضل 100 مفكّر عالمي لأربع سنوات متتالية. ونشر العديد من المؤلفات ويكتب في كبريات الدوريات الاقتصادية والمالية العالمية. وقدّم إسهامات نوعية في مسارات التنمية الاقتصادية العالمية، وطوّر نظريات اقتصادية فاعلة لتعزيز مرونة الاقتصادات النامية والمتقدمة.

صائب أيغنر

هو عضو مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي منذ عام 2004. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية لمدة 10 سنوات من عام 2011 حتى عام 2021. وهو مؤسس شركة «لون ورلد» ورئيس مجلس الإدارة المؤسس للمجلس الاستشاري الإقليمي لكلية لندن لإدارة الأعمال، ورئيس جمعية خريجي الكلية. وهو عضو سابق في مجلس أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. كما تشمل اهتماماته قطاعات التعليم والفنون، وهو مستشار أول للمتحف البريطاني، وله العديد من الكتب والمؤلفات.

البروفيسور فاضل أديب

حائز جائزة «نوابغ العرب» عن فئة التكنولوجيا والهندسة، لقاء ريادته في مجالات التقنيات اللاسلكية واستخداماتها. وتم اختياره قائداً عالمياً شاباً من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو محاضر مشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، واختارته «أم آي تي تكنولوجي رفيو» ضمن أفضل 35 مبتكراً دون سن 35، كما اختارته «فوربس» ضمن أفضل 30 مبتكراً دون سن 30 في مجال التكنولوجيا. ويتم استخدام ابتكاراته في الكثير من التطبيقات المتقدمة مثل الإدراك الروبوتي للبحث والمتابعة، ومراقبة حالة المرضى عن بُعد، لا سيما المصابين بالزهايمر و«كوفيد-19».

فادي غندور

هو عضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمنصة «ومضة» التي يعمل من خلالها على تعزيز البيئة الحيوية الشاملة الداعمة لثقافة ومشاريع ريادة الأعمال والنمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. وهو الشريك المؤسس لمجموعة «أرامكس» للخدمات اللوجستية، التي كان الرئيس التنفيذي لها طوال 30 عاماً. وهو أيضاً مؤسس مبادرة «روّاد التنمية للمشاريع الناشئة» التي تعزّز دور القطاع الخاص في تمكين الشباب في العالم العربي، وتفتح آفاق تمويل مشاريعه الريادية وأفكاره الإبداعية والمبتكرة.