اعتماد دليل المواد الاختيارية في مدارس الحلقة الثالثة

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليل المواد الاختيارية في مدارس الحلقة الثالثة للعام الدراسي 2024-2025، حيث ستبدأ المؤسسة تطبيق النظام على طلبة الصفين الـ11 والـ12 العام المقبل، ضمن مساري التعليم العام والمتقدم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، بعد أن اقتصر التطبيق على طلبة الـ11 العام الجاري.

ويمنح النظام الطلبة الفرصة للمشاركة في تصميم مسيرتهم التعليمية، من خلال إتاحة الفرصة لاختيار المواد التي يرغبون في دراستها بما يتناسب مع قدراتهم ومستواهم في التحصيل الأكاديمي.

وربطت المؤسسة في الدليل الخطط والسيناريوهات في نظام المواد الاختيارية مع معايير القبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مشيرة إلى أهمية توفير الإرشاد والتوجيه الأكاديمي من قبل المدارس، كما قدم الدليل 44 سيناريو تعليمياً متاحاً لطلبة الـ11 والـ12 ضمن نظام المواد الاختيارية، وتمّ ربطها بـ27 تخصصاً جامعياً.

ويتعيّن على الطالب الالتزام بالخطة التي تم اختيارها في الصف الـ11، ولا يسمح له بتغييرها لاحقاً، وتتضمن بعض السيناريوهات تقسيم المادة الدراسية الواحدة إلى مساقين يدرسهما الطالب في مرحلتين دراسيتين عوضاً عن مرحلة دراسية واحدة.

ويتضمن النظام ست مواد أكاديمية إلزامية، هي اللغة العربية، التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، التربية البدنية والصحية؛ على أن يتم تقسيم بقية المواد إلى مجموعتي مواد اختيارية، تشمل الأولى ثلاث مواد علمية، هي: الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء، فيما تضم مجموعة المواد الاختيارية الثانية ثلاث مواد متنوعة، تشمل الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والعلوم الصحية، والفنون.

ولفتت إلى أن المواد الإلزامية هي لجميع الطلبة، بغض النظر عن مساراتهم وخياراتهم التعليمية، على أن يتاح للطالب بعدها الاختيار من مجموعة المواد الاختيارية الأولى التي تضم المواد العلمية، تليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية التي تضم مواد الأنشطة.