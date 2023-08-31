«الجمعة».. يوم مفتوح لذوي الطلبة

ألزمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مديري المدارس في رياض الأطفال والحلقات الأولى والثانية والثالثة بتخصيص يوم الجمعة «يوماً مفتوحاً» لأولياء أمور الطلبة، لالتقائهم والسماع لمقترحاتهم وآرائهم، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية، وانطلاقاً من دور الأسرة فيها.

وحددت المؤسسة ست مهام لإدارات المدارس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، أبرزها تنظيم العودة التدريجية للمراحل الدراسية خلال هذا الأسبوع، والسماح لذوي الطلبة بمشاركة أبنائهم فعاليات العودة للمدارس، وتوفير برامج خاصة لطلاب الصفوف الأول والخامس والتاسع والمستوى الأول من رياض الأطفال.

وحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، فإن الفصل الدراسي الأول الذي انطلق يوم الاثنين الماضي، سيتضمن اختباراً تجريبياً وامتحانات مواد المجموعة (B) للفصل الدراسي الأول في الفترة بين 20 و24 نوفمبر المقبل، فيما ستكون امتحانات نهاية الفصل في الفترة بين 27 و29 من الشهر نفسه، ثم يتم استئناف الامتحانات يوم الرابع من ديسمبر المقبل حتى الثامن من الشهر نفسه، حيث يتخللها إجازتا يومي «الشهيد» و«الوطني» (1 - 3 ديسمبر). وذكر التقويم أن إجازة الشتاء للكوادر التعليمية بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم 18 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

من جهة أخرى، نفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي صحة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن وفاة طالبة بنوبة قلبية بسبب الرسوب في مادة دراسية أو إعادة العام الدراسي، مؤكدة أن «ذلك غير صحيح، ولا أصل له في الواقع، ولا توجد حالة وفاة لطالبة بهذا الاسم في دولة الإمارات».

وأكدت المؤسسة خلال بيان رسمي، أصدرته أمس، أن ما يتم تداوله عن وفاة طالبة بنوبة قلبية بسبب الرسوب في مادة دراسية أو إعادة للعام الدراسي غير صحيح، ولا أصل له في الواقع، ولا يوجد طالبة مقيدة بهذا الاسم في سجلات المدارس التابعة للمؤسسة في دولة الإمارات.

وأضاف البيان أنه «عند التأكد من الجهات الرسمية المعنية تبين أيضاً أنه لا توجد حالة وفاة لطالبة بهذا الاسم في دولة الإمارات، حيث إن القصة مفبركة من بعض الحسابات على وسائل التواصل».

وأكدت المؤسسة أن ما يتم تداوله يمثل مخالفة صريحة لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الاتحادي، لما يسببه من بلبلة في المجتمع ونشر لأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وأهابت المؤسسة بالجميع الرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار قبل تداولها ونشرها.