3 أماكن لاستلامها.. "أبوظبي للتقاعد" يوزّع هدايا "العودة للمدراس" على أبناء المتقاعدين والمستحقين

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد بالتعاون مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الدخلية (فزعة) مبادرة مجتمعية جديدة بمناسبة موسم العودة للدراسة، تتضمّن توزيع هدايا للطلبة من أبناء المتقاعدين والمستحقين وأسرهم المسجلين لدى الصندوق، عبارة عن حقيبة مدرسية بكامل مستلزماتها من القرطاسية.

ودعا الصندوق جميع المتقاعدين والمستحقين المسجلين لديه ممن لديهم أبناء في المدارس إلى التوجّه لزيارة واحد من ثلاثة أماكن لاستلام الهدية، هي المقر الرئيس للصندوق في أبوظبي أو في فرع الصندوق بمدينة العين أو فرعه بإمارة الشارقة، متمنياً للطلبة وأسرهم عاماً دراسياً سعيداً.