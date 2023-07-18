"الشارقة للتفوق والتميز التربوي" تدعو إلى الاستثمار المفيد للإجازة المدرسية

دعا مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص المجتمع التعليمي والميدان التربوي، علي الحوسني إلى استثمار الإجازة المدرسية التي بدأت في أواخر يونيو الماضي في تعزيز الرصيد الإبداعي للطلاب وتأهيلهم بشكل متميز للمراحل الدراسية اللاحقة.

وقال إن تنظيم الإجازة هو أحد أبرز وسائل الاستثمار الأمثل التي تحقق فوائد ونتائج إيجابية كبيرة تنعكس على قدرات الطلاب الإبداعية كأهداف أساسية في جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي التي تنظم سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد أن الإجازة الصيفية لا تعتبر فرصة مواتية فحسب لجميع الطلبة للمشاركة في البرامج والمخيمات الصيفية وورش العمل النوعية لزيادة رصيدهم الإبداعي بل تعد فرصة لهم للتعرف على الجائزة والاطلاع على فئاتها المختلفة عبر الموقع الالكتروني للجائزة ومواقع التواصل الاجتماعي لهيئة الشارقة للتعليم الخاص مما يتيح للطلبة إمكانية تحديد الفئة التي تتناسب مع قدراتهم للمشاركة فيها.

بدورها لفتت علياء الحوسني مدير إدارة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي إلى أن العطلة المدرسية الصيفية تمنح الطلبة مساحة زمنية مواتية لتحديد الفئة التي يرغبون في المشاركة فيها عبر بوابة المشترك والمباشرة في إعداد الملفات المطلوبة واستكمال متطلبات التسجيل للمشاركة مؤكدة على ضرورة التأني والتركيز في اختيار الفئة وإعداد متطلباتها لتعزيز فرص الفوز والتميز.

وتتضمن جائزة الشارقة للتفوق و التميز التربوي ثلاث فئات رئيسية تشمل: فئة الأفراد المتميزين وتضم فئة "المعلم المتميز بفرعيه المعلم المتميز و معلم التربية الخاصة المتميز" وفئة "القائد التربوي المتميز بفرعيه القيادة العليا والقيادة الوسطى" وفئة "الطالب المتميز" وفئة "الطالب المتميز من الفئات الخاصة" وفئة "الوظائف الداعمة المتميزة" وفئة "ولي الأمر المتميز" كما تضم الفئة الرئيسة الثانية فئة المؤسسات المتميزة وتشمل "فئة المؤسسات التعليمية المتميزة بفرعيها المدرسة المتميزة والحضانة المتميزة" وفئة "المؤسسات والشراكات الداعمة للتعليم" فيما تضم الفئة الرئيسة الثالثة فئة "فرق العمل المتميزة " وتشمل "فئة فرق العمل المؤسسية المتميزة" وفئة "مجلس الطلبة المتميز" وفئة "فرق العمل المشتركة المتميزة " وفئة "مجلس أولياء الأمور المتميز".

وتعدّ جائزة "جوهرة اللغة العربية" إضافة متميزة للدورة 29 وذلك لتأصيل حبّ العربية في نفوس أبنائها وتشجيع النشء على الإبداع في مجالاتها وضروبها الأدبية والعلمية والفكرية بما ينسجم مع توجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة.