54 مدرسة في الشارقة تقدّم تعليماً «جيداً»

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص نتائج برنامجها النوعي (إتقان) الذي يستهدف تطوير وتحسين جودة الأداء المدرسي بكل جوانبه، وتم تنفيذه من أكتوبر العام الماضي حتى مارس من العام الجاري، بهدف تقييم أداء 110 مدارس تُمثّل 10 مناهج دراسية مختلفة من إجمالي المدارس الخاصة في الإمارة، البالغ عددها 127 مدرسة.

وأظهرت النتائج أن 97% من المدارس الخاصة في الإمارة تقدّم تعليماً مقبولاً أو أفضل، و49% تقدّم تعليماً جيداً أو أفضل، ما يعني أن 107 مدارس في الإمارة تقدّم تعليماً مقبولاً أو أفضل، و54 مدرسة تقدّم تعليماً جيداً أو أفضل.

وتشير النتائج إلى حصول مدرسة واحدة على مستوى «متميز» وتسع مدارس على مستوى «جيد جداً»، و44 مدرسة على مستوى «جيد»، و53 مدرسة على مستوى «مقبول»، وثلاث مدارس على مستوى «ضعيف».

ولم تحصل أي مدرسة في الإمارة على مستوى «ضعيف جداً».

وبحسب التقييم، فإن مدرسة جيمس ميلينيوم الخاصة – المنهاج الهندي هي الوحيدة الحاصلة على تقييم متميز، فيما حصلت على تقييم «جيد جداً» المدرسة الأسترالية الدولية الخاصة، وأمباسادور، وفيكتوريا الدولية، وكامبريدج إنترناشيونال، ودلهي الخاصة، والمدرسة الفرنسية الدولية جورج بومبيدو، و«مدرستنا» الثانوية الإنجليزية للبنات، و«مدرستنا» الثانوية الإنجليزية للبنين، ومدرسة الشارقة الإنجليزية الخاصة.

وأظهرت نتائج «إتقان» أن مدرسة الأمل للصم تعد الأكثر تميزاً فيما يخص ذوي الهمم، أما المدارس الحاصلة على تقييم «جيد جداً» في مادة اللغة العربية للناطقين بها فهي: «جيمس كامبريدج إنترناشيونال الخاصة»، و«فيكتوريا الدولية». وبينت النتائج أن 61% من طلبة المدارس الخاصة في الإمارة يتلقون تعليماً «جيداً» أو أفضل.

وكشفت الدراسة أن 64% من الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة (عددهم 14 ألفاً وثلاثة طلاب وطالبات) يتلقون تعليماً «جيداً» أو أفضل.