جهات ومؤسسات تدعم طلبة من ذوي الدخل المحدود في جامعة زايد

استضافت وزيرة دولة رئيسة جامعة زايد نورة بنت محمد الكعبي، الشركاء من الجهات والمؤسسات المانحة التي أسهمت في دعم طلبة جامعة زايد للعام الدراسي 2022-2023، خلال حفل تكريمهم الذي أقيم بحرم جامعة زايد في إمارة دبي مؤخراً.

وأعربت عن شكرها للمساهمات الإنسانية التي أبدوها في دعم 346 طالباً وطالبة من ذوي الدخل المحدود، عن طريق تخصيص رواتب شهرية لتغطية تكاليف المواصلات والغذاء والاحتياجات الأخرى، ودعم 76 طالباً وطالبة بأجهزة الحاسوب الآلي للاستخدامات الأكاديمية، خلال مسيرتهم الأكاديمية في الجامعة.

وقالت إن منظومة الشراكة الإيجابية مع المانحين والداعمين ستجد طريقها في المستقبل القريب إلى دعم المشاريع البحثية والدراسية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، كجزء من تشجيع المبادرات الهادفة إلى توطين المعرفة، في سبيل خلق بيئة تعليمية رائدة ومبتكرة.

وشملت قائمة المكرمين الذين قدموا الدعم المادي لطلبة جامعة زايد لإكمال مسيرتهم التعليمية خلال العام الدراسي 2021 -2022، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وصندوق الزكاة، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وعائلة المرحوم عبيد الحلو.