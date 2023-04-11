بالأسماء.. تعرف إلى أحدث تقييم رسمي لأداء كل مدرسة خاصة في أبوظبي

أصدرت دائرة التعليم والمعرفة قائمة بنتائج برنامج ارتقاء لتقييم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، "حصلت الإمارات اليوم على نسخة منها" تضمنت 212 مدرسة عاملة في الإمارة، حصل منها 83 مدرسة على تصنيف جيد و62 مدرسة على تصنيف مقبول، فيما أكدت الدائرة أن برنامج ارتقاء يهدف إلى تقييم أداء المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي ووضع التوصيات الضرورية لتطوير وتحسين أدائها، مع شرحٍ مفصلٍ لجوانب القوة والضعف لكل مدرسة، بالإضافة لإطلاق خطط تحسينية للمدارس متدنية المستوى.

وتفصيلاً، قامت دائرة التعليم والمعرفة بتصنيف 196 مدرسة من أصل 212 مدرسة خاصة حصل منها 5.19% على تصنيف متميز، و17.93% على تصنيف جيد جداً، و39.15% على تصنيف جيد، و29.25% على تصنيف مقبول، و0.94% على تصنيف ضعيف فيما بلغت نسبة المدارس غير المصنفة 7.54%، حيث حصلت 11 مدرسة على تصنيف متميز، و38 مدرسة على تصنيف جيد جداً، و83 مدرسة على تصنيف جيد، و62 مدرسة على تصنيف جيد، ومدرستين فقط على تصنيف ضعيف، فيما وضعت الدائرة 16 مدرسة في خانة غير مصنفة.

فيما أوضحت دائرة التعليم والمعرفة، أن برنامج "ارتقاء" عبارة عن نظام تقييم شامل يُعنى بقياس جودة التعليم في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي من خلال مقيّمين ومفتشين معتمدين من قبل الدائرة، تم تدريبهم للتفتيش على المدارس وتقييمها حسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، ومن ثم متابعة المدارس لضمان ارتقائهم لهذه المعايير.

وأشارت "على موقعها الرسمي" أنها لضمان استدامة البرنامج والرقابة المستمرة على المدارس الخاصة في أبوظبي، تعمل على تفعيل البرنامج من خلال 3 محاور رئيسة تشمل تدريب المواطنين العاملين في المدارس ليصبحوا مفتشين مدرسيين معتمدين من دائرة التعليم والمعرفة، وتنفيذ زيارات رقابية وتفتيشية دورية على المدارس الخاصة لضمان التزامها بمعايير البرنامج، بالإضافة توفير الدعم اللازم ومتابعة المدارس للارتقاء بجودة التعليم.

وأكدت الدائرة أنها تهدف من خلال برنامج "ارتقاء" إلى قياس مستوى أداء وجودة المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، ووضع التوصيات اللازمة لتحسين جودة التعليم وقدرات الإدارة ومستويات الطلبة في المدارس، وتحفيز مدراء المدارس والمُعلمين على الارتقاء بأدائهم المهني وتوجيهُهُم مهنياً لتحقيق التميّز، وتحفيز ودعم عملية التطوير المدرسي في كُل مدرسة لضمان رفاهية الطلبة والارتقاء بإنجازاتهم الدراسية، وتأمين مُحيط دِراسي آمن وصحّي للطلبة، بالإضافة إلى الارتقاء بنوعية وفعالية المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة التعليم والمعرفة.

وفيما يلي قائمة بأسماء المدارس الخاصة والتقييم الرسمي له.