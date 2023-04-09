3 طالبات يحوّلن بقايا الطعام إلى بلاستيك صديق للبيئة

توصلت ثلاث طالبات من «مدرسة الإبداع العلمي» إلى طريقة للقضاء على هدر الطعام، وتحويل بقاياه إلى بلاستيك صديق للبيئة.

وقالت معلمة العلوم والأحياء بالمدرسة ومشرفة مشروع «التقليل من هدر الطعام والقضاء عليه»، ياسمين علي، إن «المشروع أنجزته الطالبات: ميار النائلي (الصف السابع)، وعوشة أحمد (الصف الثامن)، وعلياء الفلاسي (الصف السابع)، واستغرق إنجازه نحو ثلاثة أشهر، قبل المشاركة به في المهرجان الوطني العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، أخيراً، في (فيستفال آرينا بدبي)».

وشرحت أن «فكرة المشروع تقوم على توظيف بقايا الطعام في استخراج وتصنيع نوع من البلاستيك قابل للتحلل وصديق للبيئة، حيث تجمع بقايا الطعام من مصادر مختلفة، مثل المطاعم والفنادق، وتوضع في المختبرات كغذاء للبكتيريا التي تنتج نوعاً من البلاستيك قابلاً للتحلل».

وأضافت أن «هذه الطريقة تعالج مشكلتين بيئيتين، هما: التخلص من بقايا الطعام التي تصدر انبعاثات كربونية، والأكياس البلاستيكية التي تستغرق سنوات طويلة للتحلل، ولكن الأكياس البلاستيكية التي مصدرها بقايا الطعام تتحلل خلال سنة واحدة فقط».

ولفتت إلى أنه باستخدام الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، يمكن الاستفادة من نحو 3.8 ملايين طن من بقايا الطعام في العام الواحد.

وأكدت الطالبات أنهن تلقين دعماً كبيراً من إدارة المدرسة ومن مشرفة المشروع، ويتمنين الاستفادة من المشروع، وتطبيقه عملياً حتى يكون إسه

اماً في الحفاظ على البيئة، خصوصاً أن الدولة مقبلة على تنظيم مؤتمر الأطراف « COP28».