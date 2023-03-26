إجازة الربيع تبدأ غداً.. والفصل الدراسي الثالث ينطلق 17 أبريل

تبدأ إجازة الربيع (إجازة الفصل الدراسي الثاني) للعام الدراسي الجاري، التي ستبدأ غداً، لمدة ثلاثة أسابيع (21 يوماً)، وبذلك يقضي الطلبة ثلاثة أسابيع إجازة في شهر رمضان الفضيل.

واختتم طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، يوم الجمعة الماضي، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، فإن إجازة فصل الربيع ستستمر حتى 14 من أبريل المقبل، ويستهل الطلبة الدراسة في الفصل الدراسي الثالث يوم 17 من الشهر نفسه.

وقال المعلمون فاطمة سيف، ومصطفى إبراهيم، وصلاح جمال، إن مدة الإجازة تتضمن معظم أيام شهر رمضان المبارك، ومن ثم فإن الطلبة لن تكون لديهم دوافع للتكاسل، نتيجة السهر الزائد في ليالي رمضان، وذلك ما كان يحدث في السنوات السابقة.

وأضافوا أن الإجازة تتيح للطلبة وأسرهم والمعلمين فرصة للاستمتاع بروحانيات الشهر الفضيل، في أجواء من التزاور، حسب عادات المجتمع الإماراتي، وأداء العبادات من دون وجود عبء دراسي، فضلاً عن أنه يرفع الضغط عن المعلمات المسؤولات عن أسرهن، بإتاحة الفرصة لهن للقيام بأعباء المنزل، وخدمة أفراد الأسرة.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء التقويم المدرسي للأعوام الثلاثة المقبلة (2023-2024، و2024-2025، و2025-2026)، أخيراً، وذلك لجميع المدارس الحكومية والخاصة، سواء المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم أو المناهج الأجنبية، بحيث تلتزم المدارس بتواريخ بدء العام الدراسي التي أقرها المجلس، وكذلك تلتزم بتواريخ نهاية كل عام دراسي، وبمدة إجازة فصل الصيف، بحد أدنى سبعة أسابيع حتى ثمانية أسابيع بحد أقصى.

وتلقى مديرو مدارس خاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الأجنبية تعميماً من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لإعداد التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2023-2024، بناءً على المواعيد المحددة في التقويم المدرسي المعتمد من مجلس الوزراء، ورفعه إلى إدارة التراخيص المؤسسية في موعد أقصاه 30 مارس الجاري.

وطالبت المؤسسة المدارس بتحديد تاريخ بدء وانتهاء إجازة الهيئتين الإدارية والأكاديمية في التقويم، مشيرة إلى أن إجازات الهيئتين الإدارية والأكاديمية شأن خاص تحدده المدرسة بما يتوافق مع قوانين الجهات المختصة بالدولة التي تنظم عمل المنشآت الخاصة، بما يضمن وجودهما أثناء انتظام الدراسة، ولا يتعارض مع دوام الطلبة، وأنه في حال عدم زيادة أيام التمدرس على 182 يوماً، وتبقى فائض لدى المدرسة الخاصة، يمنع إلحاق الفائض من الأيام بإجازات الشتاء أو الربيع أو الصيف، يتم استخدام الفائض من الأيام خلال العام الدراسي حسب احتياج المدرسة، مشددة على أنه لا يجوز تعطيل المدارس في غير العطل الرسمية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة أو الجهات التعليمية المحلية، والعمل على تحديد تاريخ بداية ونهاية جميع الامتحانات الفصلية، مع التقيد بضرورة وجود أحد أعضاء الهيئة الإدارية بالمدرسة طوال فترة العطلة الصيفية والإجازة الفصلية، والتقيد بالحد الأدنى لأيام التمدرس 182 يوماً، وألا تزيد إجازة الصيف لجميع المدارس، بغض النظر عن المنهاج المتبع، على أكثر من ثمانية أسابيع، وألا يقل عن سبعة أسابيع.

■ «الإمارات للتعليم» طالبت المدارس بتحديد تاريخ بدء وانتهاء إجازة الهيئتين الإدارية والأكاديمية في التقويم