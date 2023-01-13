برنامج لتمكين طلبة لم يجتازوا الفصل الدراسي الأول

أعلن مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد القاسم، عن إطلاق برنامج دعم وتمكين الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في الاختبارات، وذلك بهدف دعم الطلبة ومنحهم فرصة ثانية لتحقيق متطلبات اجتياز الفصل الدراسي الأول.

وأوضح أن البرنامج سيتم تطبيقه على الطلبة من الصف الثالث إلى الـ12 وفقاً لشروط ومعايير أعدتها فرق المؤسسة، وسيتمكن الطلبة في الحلقتين الأولى والثانية الحاصلين على مجموع أقل من 50% من الانضمام للبرنامج، فيما يمكن لطلبة الحلقة الثالثة الحاصلين على مجموع أقل من 60% الاستفادة من البرنامج المقرر إطلاقه بتاريخ 23 يناير لغاية الثالث من فبراير المقبل.

وأكد القاسم أن نتائج تقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الأول، تعد بمثابة مؤشر للتعرف على مستوى الطلبة لتقديم الدعم اللازم لهم وفقاً لذلك وتحسين مستواهم التعليمي والمعرفي ووضع الخطط اللازمة للارتقاء بأدائهم الأكاديمي. ولفت إلى الدور الأساسي لأولياء الأمور في متابعة مستوى أبنائهم في المدارس لتحقيق النتائج المرجوة في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية، من خلال التواصل مع إدارات ومعلمي المدارس للتعرف على مستويات تقدم أبنائهم الأكاديمية والمعرفية، وذلك لما له من دور كبير في تطوير وتحسين مستوى الطلبة الأكاديمي وأثره في دعم المنظومة التعليمية الوطنية وتحقيق مستهدفاتها.

ودعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى ضرورة التزام الطلبة بدوامهم المدرسي وحضورهم جميع الفصول الدراسية، والاستفادة من كل ما تقدمه لهم الكوادر التربوية خلال العام الدراسي، من علوم ومعارف وأنشطة متنوعة، لما له من أثر إيجابي في مسيرتهم التعليمية.