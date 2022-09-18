مدارس خاصة تنهي اليوم الدراسي مبكراً غداً

قررت مدارس خاصة تطبق المنهاج البريطاني، الإغلاق مبكراً غداً الاثنين، تكريماً لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، وأبلغت المدارس ذوي الطلبة بإمكانية غياب أطفالهم في ذلك اليوم في حال كان لا يناسبهم الموعد الجديد لنهاية اليوم الدراسي.

وتفصيلاً، أرسلت مدارس خاصة رسائل إلى ذوي الطلبة أشارت فيها إلى أنه في يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري توفيت الملكة إليزابيث الثانية وكدليل على احترامنا وبموافقة الجهات التعليمية المسؤولة سيتم إغلاق المدرسة مبكراً 11.45 صباحاً يوم الاثنين 19 سبتمبر وذلك بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

ونصت الرسالة التي تسلمها ذوي الطلبة على أنه في هذا اليوم الاثنين 19 سبتمبر سيتم تطبيق مواعيد يوم الجمعة ويجب أن يتم استلام جميع الطلبة في الساعة 11.45 صباحاً وستتبع الحافلات المدرسية أيضاً مواعيد يوم الجمعة، وإدارة المدرسة تقدر أن هذا الإغلاق المبكر يوم الاثنين قد يسبب للبعض ازعاجاً لذا من يرغب في إبقاء أطفاله في المنزل هذا اليوم لن يؤثر ذلك على نسب حضورهم.