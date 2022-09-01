1096 طلب تسجيل في عضوية الحضانات الحكومية بالشارقة

شهد مجلس الشارقة للتعليم إقبالاً كثيفاً للتسجيل في الحضانات الحكومية من قبل الأسر الراغبة في إلحاق أبنائها بإحدى الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة، بعد أن فتح المجلس باب التسجيل منذ نهاية يوليو الماضي.

وكشف المجلس على أنه تلقى 1096 طلباً للتسجيل للعام الدراسي 2022/ 2023، في حين بلغت أعداد العضوية من عام 2019 إلى 2022 ، 4927 عضوية، بعد أن اشترط المجلس القيام بعملية التسجيل وفق مرحلتين أساسيتين، خصصت المرحلة الأولى لتسجيل العضوية من خلال تدوين بيانات تتعلق بالطفل ووالدته ووالده، فيما خصصت المرحلة الثانية لحجز المقعد للطفل.

وبلغ عدد المقاعد التي تم حجزها 510 مقاعد، وتوزعت على مستوى ثلاث مدن هي الشارقة والوسطى والشرقية، فيما منح مجلس الشارقة للتعليم أولوية حجز المقعد لأطفال موظفي حكومة الشارقة في المرحلة الأولى، ثم أتاحها في المرحلة الثانية للعاملين في غير حكومة الشارقة. وأتاح المجلس باب التحديث على العضوية بسبب عدم تمكن البعض من إتمام عملية إدخال كل البيانات المطلوبة، تماشياً مع سياسات المجلس في تسهيل خدمة التسجيل، وبسبب الإقبال الكبير على التسجيل.

وقال رئيس مجلس الشارقة للتعليم، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، إن الإقبال على الحضانات هذا العام كان كثيفاً.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أنه تقرر افتتاح خمس حضانات حكومية جديدة، لافتاً إلى الانتهاء من جاهزيتها، حيث يجري افتتاح ثلاث حضانات خلال شهر سبتمبر، وحضانة بنهاية شهر نوفمبر، فيما يمكن أن يتأخر افتتاح الخامسة إلى بداية 2023 إلى حين استلامها من دائرة الأشغال، كما أن هناك حضانات أخرى جارٍ العمل عليها تحت إشراف وتنفيذ دائرة الأشغال.

وأضاف أن الحضانات الحكومية الجديدة المقرر افتتاحها في المنطقة الوسطى تشمل ثلاث حضانات.