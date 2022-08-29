الطلبة يستهلّون عامهم الدراسي اليوم في مدارس الدولة

يستهلّ أكثر من مليون طالب وطالبة، اليوم، العام الدراسي الجديد (2022-2023) في المدارس الحكومية والخاصة المطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وسيكون عليهم تقديم نتيجة مسحة PCR سلبية عند دخولهم المدارس.

كما اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قائمة الأصناف الغذائية للمقصف المدرسي مع الأسعار في المدارس الحكومية.

وأكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن دولة الإمارات وضعت التعليم ضمن أهم أولوياتها، بما يتوافق مع تطلعاتها الاستراتيجية، لتحقيق رؤيتها في الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً، ومواصلة مسيرة التميز في كل المجالات التنموية، وفق منظومة تعليمية عصرية، تحاكي المستقبل والطموحات، لإيمانها المطلق بأنه الأساس لبناء أجيال قادرة على المنافسة وتعزيز ريادة الدولة.

وقال إن «قطاع التعليم الذي اتخذت منه الدولة مرتكزاً لتحقيق نهضتها التنموية الشاملة، هو الرهان الحقيقي لإحداث نقلة نوعية في مختلف مسارات التنمية. وكي نستمر في مسيرة البناء علينا غرس قيمته وأهميته في نفوس أبنائنا الطلبة في جامعات التعليم العالي الحكومي والخاص، بجانب المدارس الحكومية والخاصة، وإعداد جيل المستقبل وفق أفضل المعايير التعليمية من خلال تسليحهم بأحدث العلوم والمعارف، مع ترسيخ القيم الأخلاقية لديهم، وتهيئة بيئات جاذبة للتنافس والإبداع، لتحقيق المنجزات الوطنية، وضمان مستقبل مزدهر لدولتنا».

وبيّن في كلمة له بمناسبة بدء العام الدراسي أهمية تعزيز دور أولياء الأمور والمجتمع، باعتبارهم شركاء في مسؤولية بناء العقول الوطنية وإعداد أجيال المستقبل، متمنياً للجميع عاماً دراسياً موفقاً حافلاً بالعطاء والعمل الجاد المثمر الذي يسهم في تحقيق الرؤية التعليمية الوطنية، حتى يكون طلبتنا الأفضل على مستوى العالم متسلحين بالعلم والمعرفة، ومهارات القرن الـ21.

ودعا الفلاسي الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتّبعة لضمان صحتهم وسلامتهم التي تمثل أولوية قصوى تتعاون مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ عليها، لاسيما بعدما أكد القطاع التعليمي قدرته خلال فترة الجائحة على مواجهة التحديات، واستمرار التعليم بتطوير منظومة التعلم الذكي وتأهيل الكوادر التدريسية، وتوفير الممكنات والحلول التعليمية، وفق خطط مدروسة وممنهجة واستباقية، وما نملكه من بنى تحتية وأدوات معرفية وخبرات إيجابية، إضافة إلى التعاون البناء الذي بذلته كل أطراف العملية التعليمية والجهات الأخرى في مؤسسات الدولة.

من جهتها، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جاهزية 95% من المدارس الحكومية على مستوى الدولة لاستقبال الطلبة، إضافة إلى توفير المناهج الدراسية إلكترونياً على منصة الديوان، مؤكدة توزيع أربعة ملايين و103 آلاف و960 كتاباً مدرسياً، و25 ألفاً و434 جهاز حاسوب، ووزعت 857 جهاز عرض تفاعلي جديد على المدارس، إضافة إلى توفير أجهزة احتياطية موزعة على 564 مدرسة لاستخدامها في الحالات الطارئة، ويعمل فيها 24 ألفاً و751 كادراً تربوياً، وما يقرب من 274 ألفاً و895 طالباً وطالبة ينتظمون بها.

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قائمة الأصناف الغذائية للمقصف المدرسي مع الأسعار في المدارس الحكومية، حيث اشتملت على 82 صنفاً غذائياً، وتفاوتت الأسعار، حيث تشمل مناقيش جبن وزعتر وفطائر لبنة وزعتر، فطائر جبن، بيتزا خضار، تويست جبن وطماطم (3-4 دراهم)، وسندويتشات: (4-5) دراهم، وهي سندويتش بنيني دجاج، سندويتش فاهيتا دجاج، برغر دجاج، برغر لحم، سندويتش باربكيو دجاج، شاورما دجاج، سندويتش فلافل مخبوزة، سندويتش فول، سندويتش لبنة ونعناع، سندويتش خيار وجبن.

كما تضم خضاراً وفواكه: (1-4) دراهم، وتشمل التمر من دون نواة - 3 حبات، زبيب، التفاح، أصابع الخيار، أصابع الجزر، قطع تفاح، عنب أسود من دون بذور، سلطة فواكه، قطع الكيوي، الأناناس المقطع، أعواد الأناناس، أعواد الفواكه، موز، يوسفي، كمثرى، زيتون من دون نواة غير مملح، ذرة مسلوقة، ورق عنب.

أما الحليب ومنتجات الألبان، فسعرها (1-3) دراهم، وتشمل المياه المعدنية، الحليب الطازج كامل الدسم + قليل الدسم (مزارع العين)، الحليب الطازج كامل الدسم + قليل الدسم طويل الأمد (مزارع العين)، اللبن كامل الدسم + قليل الدسم (مزارع العين)، حليب العين بنكهة الفراولة وشوكولاتة طويل الأمد، الحليب الطازج بنكهة الهيل والموز والتمر (مزارع العين)، اللبن بنكهة الفراولة، عصير تفاح، أناناس، جوافة، عنب، استائي مشكل، كوكتيل أخضر، برتقال، عنب كونكورد، مانجو، زبادي سادة كامل الدسم وقليل الدسم (مزارع العين).

وأصناف الوجبات خفيفة المساندة: (1-4) دراهم، وهي بسكويت حبوب القمح وشوفان الفواكه، معمول التمر، ألواح الفواكه (توت بري، تفاح، توت مكس)، نجمات الفواكه، كريسبو فشار (ملح وجبنة وكتشب)، كريسبو سناك رايس رنج بالطماطم، خبز الموز، مافن الخضار، رقائق الشوفان (فلابجاك)، كور التمر مع الشوفان وبذور الشيا، جباب مع عسل، زبادي الفواكه، موسيلي المانجو، موسيلي الفراولة، بسكويت التمر.

• %95 من المدارس الحكومية على مستوى الدولة جاهزة لاستقبال الطلبة.