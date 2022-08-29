«الشارقة للتعليم الخاص» ترفع مستوى جاهزية المدارس الخاصة

يتوجه طلبة المدارس الخاصة في الشارقة إلى مدارسهم، اليوم، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2022-2023.

واستكملت هيئة الشارقة للتعليم الخاص استعداداتها، بما يضمن سير العملية التعليمية.

وتضمنت استعدادات الهيئة تعزيز تطبيقها لمشروع منصة «أولادكم في أمان» الذي تستفيد منه 122 مدرسة خاصة تابعة لها.

وقالت رئيس الهيئة، الدكتورة محدثة الهاشمي، إن الهيئة استعدت مبكراً لانطلاق العام الدراسي الجديد، وبادرت إلى عقد الاجتماعات وتنفيذ الزيارات الميدانية لضمان جاهزية المدارس واستعداد منشآتها ومرافقها بهدف توفير بيئة تعليمية وصحية تعكس قدرة الهيئة، وترسخ مكانة الشارقة ومركزها العلمي المتميز، وتوفر السلامة والأمان لمختلف أطراف العملية التعليمية. وأكد مدير عام الهيئة، علي الحوسني، العمل على استباق انطلاق العام الدراسي بزيارات ميدانية للمدارس، نفذتها فرق الرقابة التابعة للهيئة، بهدف التأكد من التزامها وجاهزيتها وفق المعايير والشروط المتبعة، فضلاً عن إطلاق حملة العودة للمدارس التي حملت شعار «نحن المستقبل»، إلى جانب الحرص على استقبال الطلبة ضمن إجراءات تضمن متطلبات العودة الآمنة للمجتمع التعليمي، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، وفقاً لدليل الإجراءات الاحترازية المحدث الذي اعتمدته الهيئة.

وتضمنت استعدادات الهيئة رفع جاهزية أداء المواصلات المدرسية، بهدف تحقيق أعلى معايير الأمن والأمان والسلامة للطلاب أثناء رحلتي الذهاب والعودة من المدرسة، حيث عززت تطبيقها لمشروع منصة «أولادكم في أمان»، الذي تستفيد منه المدارس الخاصة التابعة للهيئة.

ويتميز المشروع بقدرته على توفير خدمة نقل مدرسي آمنة تتيح لولي الأمر تتبع الحافلات المدرسية أثناء رحلة الذهاب والعودة من وإلى المدرسة عبر التطبيق الذكي، والذي تقوم عبره مشرفة الحافلة بتسجيل صعود الطلبة ونزولهم من الحافلة، ما يتيح لأولياء الأمور الاطلاع عليها ومتابعة أبنائهم.

كما يقوم موظفون متخصصون في الهيئة بمراقبة ومتابعة الرحلات من خلال غرفة عمليات وتحكم في مقر الهيئة، مزودة بأربع شاشات، يقوم من خلالها الموظفون المختصون بمراقبة الأداء والبيانات للحافلات التابعة لمدارس الإمارة.