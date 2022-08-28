خطة متكاملة لترقية المعلمين في المدارس الحكومية

كشفت المدير التنفيذي للفرع الثاني بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حصة رشيد، أن المؤسسة أعدت خطة لترقية المعلمين، انطلاقاً من حرص القيادة واهتمامها بالعملية التعليمية والكوادر التربوية وترقيات المعلمين، حيث توجد خطة متكاملة للتعامل مع الملاحظات التي وردت حول ترقيات المعلمين.

وأضافت أن «الخطة سوف تطبق، ويعلن عن بدء تفعيلها في وقت لاحق».

وأفادت، خلال تصريحات صحافية، بأن المؤسسة تعمل على تقييم أداء المعلمين من خلال المعايير المعتمدة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية «FAHR»، بناء على كفاءات معينة ونسبة معينة من الأهداف التي يحققها المعلم، موضحة أنه في نهاية كل عام دراسي يتم تقييم المعلمين من خلال تحقيق هذه النسبة، التي يأتي من بينها الحصص الصفية للمعلم.

وحول قيادات الصف الثاني، قالت رشيد: «نعمل حالياً على إعداد الصف الثاني من القيادات المدرسية، حيث نمكنهم من خلال أنواع مختلفة من التدريب، تشمل تدريب المعلم على نقاط محددة، إضافة إلى نصابه التدريسي، ومن ذلك يتدرب المعلم على جانب أكاديمي، ثم يخضع للمقابلة، وبعد اجتيازه المقابلة يكون مؤهلاً للترقية».

وأضافت أن «الميدان التربوي يحتاج إلى قيادات في الصف الأول للمدارس، بسبب المستجدات الدورية التي يشهدها الميدان التربوي كل عام دراسي، ومنها الاستقالات والتقاعد، ثم تظل الحاجة إلى القيادات في المدارس موجودة، ولكن ننظر إلى ضرورة أن تكون مدارسنا مؤهلة بوجود قائد في كل مدرسة لضمان استقبال الطلبة».

وتابعت: «نستهل عامنا الدراسي الجديد بإطلاق ورش تدريبية متنوعة تستهدف 22 ألفاً و557 معلماً وإدارياً، وتستمر على مدار العام الدراسي، لمواصلة تطوير الكوادر ورفدهم بأحدث الأساليب»، مشيرة إلى أن «المؤسسة وظفت 1096 معلماً ومعلمة وكادراً تربوياً، لرفع جاهزية المؤسسة وقدرتها على سد الاحتياجات الحالية والمستقبلية».

ووزعت المؤسسة 857 جهاز عرض تفاعلياً جديداً على المدارس، إضافة إلى توفير أجهزة احتياطية موزعة على جميع المدارس لاستخدامها في الحالات الطارئة.

وتضم المدارس الحكومية في الدولة، التي يبلغ عددها 564 مدرسة ويعمل فيها 24 ألفاً و751 كادراً تربوياً، ما يقارب 274 ألفاً و895 طالباً وطالبة ينتظمون بها.

وينطلق العام الدراسي الجديد غداً في المدارس على مستوى الدولة، ويشترط على الطلبة البالغين 12 عاماً فما فوق تقديم نتيجة فحص PCR سلبية في أول أيام العام الدراسي، حتى يتسنى لهم دخول مدارسهم.

ويستطيع طلبة المدارس الحكومية إجراء فحص «كوفيد-19» في 226 مركزاً مخصصاً لهذا الغرض، على مستوى الدولة.