«المعرفة» تعلن التقويم المدرسي لطلبة المدارس الخاصة في دبي

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، التقويم المدرسي (2022-2023) للمدارس الخاصة في الإمارة، الذي سينطلق في 29 أغسطس الجاري للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في أغسطس.

وأفادت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، بأن التقويم المدرسي الصادر عن المجلس الوزاري للتنمية للمدارس الخاصة في دبي، حدّد إجازة الشتاء لجميع الطلبة من 12 ديسمبر المقبل إلى 30 من الشهر نفسه، فيما تبدأ إجازة الربيع في 27 من مارس 2023، وتنتهي في 14 من الشهر التالي (أبريل)، وذلك للمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم.

أما فترة إجازة الربيع بالنسبة للمدارس الخاصة التي تطبق المناهج الدولية فإنها تبدأ 27 من مارس 2023، وتنتهي في السابع من الشهر التالي (أبريل)، حيث تمتلك هذه المدارس خيار تمديد عطلة الربيع أسبوعاً واحداً حداً أقصى.

وأكد التقويم المدرسي أن نهاية العام الدراسي الجديد (2022-2023)، لا تكون قبل يوم 28 من يونيو 2023.

وأضافت الهيئة أن المدارس ستقوم بإبلاغ أولياء الأمور، بصورة مبدئية، بالعطل والإجازات الرسمية كافة (مثل الأعياد واليوم الوطني وأية عطلات أخرى مشابهة)، شريطة أن تتواصل معهم لاحقاً لتأكيد هذه الإجازات، حالما يتم الإعلان عنها رسمياً من الجهات الاتحادية المعنية في الدولة، لافتةً إلى أنه يمكن الاطلاع على التقويم الأكاديمي الخاص بكل مدرسة عبر النقر على اسم المدرسة في دليل البحث عن المؤسسات التعليمية بموقع الهيئة الإلكتروني.

أما المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل، فإن طلبتها يستأنفون الدراسة بها في 29 من أغسطس الجاري، بعد انتهاء الإجازة الصيفية، فيما تبدأ إجازة الشتاء بها في 12 ديسمبر المقبل، وتُستأنف الدراسة في الثاني من يناير 2023، وينتهي دوام طلبة هذه المدارس في الفترة ما بين 13 مارس إلى 31 مارس 2023.

ودعت الهيئة المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في أبريل، إلى تحديد آخر يوم لدوام الطلبة بما يضمن التزامها بعدد أيام التمدرس المعتمد وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

من جهة أخرى، يبدأ 38 منفذاً للبيع موزعة على مختلف مناطق الدولة، وتابعة لمجموعة «اللولو هايبرماركت»، المورّد المعتمد من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في بيع الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة.

• المدارس ستُبلغ أولياء الأمور، بصورة مبدئية، بالعطل والإجازات الرسمية.