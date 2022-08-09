طالبة إماراتية من "نيويورك أبوظبي" تحصد منحة "فولبرايت"

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن نيل إحدى طالباتها منحة "فولبرايت".

ونالت مريم الحمادي، خريجة العلوم السياسية دفعة 2019، المنحة والتي ستمول بالكامل دراستها لتخصص الماجستير في الدراسات الدولية في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة، وتستكشف خلال دراستها حلولا لأزمة التغير المناخي العالمية من خلال الربط بين العلوم والعلاقات الدولية والسياسيات العامة.

والحمادي واحدة من ثلاثة طلاب اختارتهم وزارة الخارجية الأمريكية لمنحة فولبرايت الإمارات لهذا العام، إلى جانب زميلتها في الجامعة هانا كاساك - جليبوف، خريجة الدراسات متعددة التخصصات دفعة 2021، والتي حصلت على منحة فولبرايت الأمريكية إلى غانا.

وتعد المنحة برنامجا للتبادل التعليمي الدولي للطلاب والهيئات التدريسية وغيرهم من المختصين، يحظى برعاية الحكومة الأمريكية.

وأعربت مريم الحمادي عن تطلعها لبدء دراستها العليا في الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة من فرص التبادل الثقافي التي يوفرها برنامج فولبرايت.

وفي سياق متصل حصل اثنان من خريجي جامعة نيويورك أبوظبي على منح نايت هينيسي الدراسية، مما يعزز الإنجازات الأكاديمية التي حققتها الجامعة خلال العام الأكاديمي الماضي، حيث تستعد روان ضرير، خريجة دفعة 2020، لدراسة الدكتوراه في القانون في كلية ستانفورد للحقوق، وتلتحق تامي جيوجيفا، خريجة دفعة 2019، بجامعة ستانفورد لنيل درجة الدكتوراه في علم الوراثة.

وتأسس برنامج منح نايت هينيسي الدراسية قبل خمس سنوات فقط، وسرعان ما أصبح أحد أبرز برامج المنح العالمية المرموقة مع أكثر من 6 آلاف متقدم سنويا.

كما نالت مهاك سنجاني، خريجة دفعة 2022، منحة إيراسموس موندوس لدراسة الماجستير الدولي في الموارد البيولوجية البحرية.

وتعد منحة إيراسموس موندوس البرنامج الأضخم من نوعه على مستوى أوروبا، وهي تمنح الطلاب الدوليين تمويلا شاملا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في مختلف الجامعات الأوروبية.

وحصلت لي تشينج خريجة دفعة 2022 على منحة ينشينج تقدمها أكاديمية ينشينج في جامعة بكين في العاصمة الصينية وتسعى للحصول على درجة بكالوريوس الفنون في العلوم السياسية بتخصص الوسائط التفاعلية، وتخطط للاستفادة من درجة الماجستير في دراسات الصين والتي تركز على السياسة والعلاقات الدولية.

وتأسست منحة ينشينج في عام 2015 بهدف تعميق العلاقات وتعزيز التفاهم بين الصين وباقي دول العالم ، ويدرس الطلاب واقع الصين التاريخي والمعاصر والمستقبلي ويشاركون في أنشطة خارج إطار المناهج الدراسية مع دراسات ميدانية، بما يكفل تعزيز التبادل الثقافي والتعليم متعدد التخصصات.

كما نال كل من لين يي وصوفيا يوشينكو، من خريجي دفعة 2022، وهربرت كروثر خريج دفعة 2021، منحة شوارزمان؛ التي تعد واحدة من أبرز منح الدراسات العليا في العالم وتقدمها كلية شوارزمان في جامعة تسنغوا في بكين ، كما نالت تاتيانا براون خريجة دفعة 2022 منحة ترومان، وهي المرة الثانية في تاريخ جامعة نيويورك أبوظبي.

وتم اختيار ألياد برديكا، خريج دفعة 2022، لنيل منحة رودس الإمارات لعام 2022، وتتيح هذه المنحة المرموقة للطلاب المتميزين متابعة دراستهم العليا في جامعة أوكسفورد البريطانية.

وأكدت نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي مارييت ويسترمان، أن الجامعة توفر لطلابها المتميزين على مستوى العالم تجربة تعليمية ملهمة تكفل لهم نتائج عملية ملموسة في مجموعة من المجالات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، والسياسية الاجتماعية، والفنون ، ونفتخر بطلابنا وما يحققونه من إنجازات وما يحصدونه من منح دراسية مرموقة من أرقى الجامعات العالمية.