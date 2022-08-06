22 الجاري بدء الدراسة في «التقنية العليا»

حدد التقويم الأكاديمي 2023/2022، لكليات التقنية العليا، بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجديد يوم 22 أغسطس الجاري.

وشهد الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي المنتهي (2021/‏ 2022) التحاق 2277 طالباً وطالبة جدداً بكليات التقنية العليا، ليصل إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالكليات للعام الأكاديمي نفسه إلى 5976 طالباً وطالبة، ونظمت كليات التقنية العليا برنامجاً تعريفياً وإرشادياً للطلبة الجدد، تعرفوا خلاله إلى البرامج والتخصصات وميزات الدراسة، والأنشطة الطلابية، والخدمات المقدمة في كل فرع من أفرع الكليات.

وتبدأ التحضيرات للعام الأكاديمي الجديد بدوام أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين في 15 أغسطس الجاري، وتنظيم النشاط التوجيهي للطلبة الجدد واحتياجات التقييم والتسجيل، إضافة إلى إعادة فتح التسجيل الإلكتروني وامتحانات الإعادة للطلبة الذين لم يتموا المتطلبات، في الفترة من 15 أغسطس إلى 19 من الشهر نفسه.

وحدد التقويم الفترة من 22 إلى 26 أغسطس لإضافة مساقات أو الانسحاب منها، فيما سيكون آخر يوم في الدراسة بالفصل الدراسي الأول هو التاسع من ديسمبر المقبل، وتبدأ الامتحانات النهائية للفصل نفسه في 11 ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه.

وبيّن التقويم أن إجازة الشتاء للطلبة تبدأ في 19 من ديسمبر حتى السادس من يناير 2023، فيما تبدأ إجازة الشتاء لأعضاء هيئة التدريس من 21 ديسمبر إلى الثالث من يناير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي (2023/2022)، بدوام أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين في الرابع من يناير 2023، ويكون النشاط التوجيهي للطلبة الجدد واختبارات التقييم والتسجيل في الفترة من الرابع من الشهر نفسه ولمدة ثلاثة أيام.

وتبدأ إعادة فتح التسجيل الإلكتروني وامتحانات الإعادة للطلبة الذين لم يتموا المتطلبات في الفترة من الثاني من يناير 2023 إلى السادس من الشهر نفسه.

وتنطلق الدراسة للفصل الدراسي الثاني في التاسع من يناير 2023، فيما تبدأ إجازة الربيع للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في 27 مارس 2023، وتنتهي لأعضاء هيئة التدريس في 31 من الشهر نفسه، فيما تستمر الإجازة بالنسبة للطلبة حتى السابع من الشهر التالي (أبريل).

وتبدأ الدراسة بعد إجازة الربيع في العاشر من أبريل 2023، ويكون آخر يوم في الدراسة هو التاسع من مايو من العام نفسه، فيما تكون الامتحانات النهائية (امتحانات الفصل الدراسي الثاني) في الفترة من العاشر من مايو 2023 إلى 17 من الشهر نفسه.

وحدد التقويم بدء الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي في 19 مايو 2023، وتنتهي في 27 من الشهر التالي (يونيو)، وتكون الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الصيفي يومي 28 و29 يوينو 2023، فيما تبدأ إجازة الصيف من الثالث من يوليو 2023 حتى الشهر التالي (أغسطس).

وأفادت كليات التقنية العليا، على موقعها الإلكتروني، بأنه يمكن للطلبة المقيمين الالتحاق بها وفق شروط عدة، هي أن يكون معدل الثانوية العامة 85% حداً أدنى، إضافة إلى الحصول على 1250 حداً أدنى في إمسات – اللغة الإنجليزية، أو ما يعادلها، وأن يتحمل الطالب التكاليف الدراسية.

وفي ما يخص برنامج الدبلوم والدبلوم العالي، أوضحت الكليات أن أي طالب وطالبة يرغب في الالتحاق بالكليات للدراسة ضمن برامجها وتخصصاتها المختلفة، فإنه بذلك يتبع «المسار التطبيقي الأكاديمي» الذي يبدأ من الدبلوم أو الدبلوم العالي حسب التخصص وصولاً للبكالوريوس، لذا فإن الطالب أو الطالبة يسجل في مسار البكالوريوس بعد استيفاء شروط الالتحاق بهذا المسار، لكنه يحظى بميزة إمكانية التخرّج على أي من الدرجات العلمية (الدبلوم/الدبلوم العالي)، ويحصل على شهادة في كل من هذه المراحل تمكّنه من الالتحاق بسوق العمل، ومن ثم العودة لمواصلة دراسته وصولاً للبكالوريوس بعد اكتساب خبرة عملية، وكليات التقنية العليا تشجع الطلبة على الاستفادة من هذه الميزة.