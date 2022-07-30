14 أغسطس آخر موعد لتسجيل المواطنين من حملة "الثانوية" في "البرنامج الصحي"

المصدر: أمين الجمال - دبي:

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 14 أغسطس المقبل، آخر موعد للتسجيل في مبادرة البرنامج الصحي.

وبدأت أخيراً، المبادرة التي تعد إحدى مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، في تسجيل المواطنين الراغبين بالانضمام إليه من حملة الثانوية العامة كحد أدنى، مع هدف استقطاب 2000 مواطن خلال العام 2022 حتى يصل العدد الإجمالي لـ 10 آلاف مواطن يعمل في مختلف التخصصات الطبية بحلول 2026.

ويوفر البرنامج للملتحقين به منحاً دراسية ومكافآت شهرية، بالإضافة لفرص وظيفية بعد التخرج واستيفاء الشروط المطلوبة، وذلك في إطار جهود استحداث فرص عمل للكفاءات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

ويبدأ البرنامج مع بداية العام الدراسي الجديد (2022-2023).

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، سيف السويدي، أن "الوزارة تعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة على مسارات متوازية لتحقيق مستهدفات استحداث فرص عمل للكوادر الإماراتية بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية، وذلك من خلال تطوير التشريعات والقوانين لضمان تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص بالإضافة لرفع قدرات المواهب والكفاءات الوطنية".

وأكد أهمية مبادرة "البرنامج الصحي" كونها توفر الفرص النوعية للكوادر والكفاءات الإماراتية لمواكبة النمو النوعي المتوقع في القطاع الصحي محليا وعالميا، "لا سيما وأن الاستثمار في هذا القطاع يعد ضرورة استراتيجية للحفاظ على الريادة ودعم تطلعات الدولة لتكون عاصمة عالمية للخدمات الصحية والسياحة العلاجية".

من جهته، قال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي: "حددت دولة الإمارات في إطار توجيهات قيادتها الرشيدة للخمسين عاما المقبلة، عددا من القطاعات الحيوية المرتبطة باقتصاد المستقبل، والتي سيكون لها الأثر الأكبر في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وفي مقدمتها القطاع الصحي، الذي يأتي الاهتمام به باعتباره قطاعا خدميا أساسيا ومجالا حيويا لفرص العمل النوعية".

وأضاف: "تمثل مبادرة "البرنامج الصحي" واحدة من المبادرات التي يعمل عليها برنامج نافس وفق أهدافه لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم من شغل 75 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال منظومة متكاملة تغطي جميع جوانب رحلة التوظيف للباحثين عن العمل عبر دعم رواتب المواطنين وتقديم العلاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص والدعم المؤقّت والإرشاد المهني وسواه، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية المتمثلة بتحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي للدولة".

وأشار الى أن البرنامج سيقدم التأهيل والدعم للمواطنين للعمل في القطاع الصحي مع منح دراسية بنسبة 100% ومكافآت مالية، وسيتعاون البرنامج في جانبه الأكاديمي مع نخبة من مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بينها كلية فاطمة للعلوم الصحية وكليات التقنية العليا وجامعة الفجيرة لتكون بذلك نموذجا مثاليا للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وهي الشراكة التي قام عليها النموذج التنموي للدولة، والتي سيستفيد من خلالها القطاع الصحي عبر رفده بالكوادر الوطنية الضرورية لتطوير أعماله، مع الاستفادة من حزم الحوافز التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لجهات القطاع الخاص التي تحقق مستهدفات التوطين".

ويمكن للمواطنين والمواطنات التسجيل في البرنامج من خلال اختيار المؤسسة التعليمية المطلوبة عبر النقر على الرابط في "بايو" صفحة وزارة الموارد البشرية والتوطين على منصة "إنستغرام" (https://linktr.ee/mohre) ويتوفر الرابط كذلك على باقي صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، كما يتيح الموقع الإلكتروني لمبادرة "نافس" التسجيل في البرنامج، بالإضافة لصفحات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتندرج تحت "نافس" عدة مبادرات أخرى تشمل برنامج دعم رواتب المواطنين، وبرنامج علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج الدعم المؤقّت، وبرنامج اشتراك المتعلق بصناديق التقاعد، وبرنامج الإرشاد المهني، وبرنامج خبرة، وبرنامج كفاءات.

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