استبيان لدراسة الطاقة الاستيعابية للتعليم في الشارقة

المصدر: مينا غالي - الشارقة

أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، استبيان رأي باللغتين العربية والإنجليزية، لمعرفة آراء ذوي الطلبة في الجوانب المتعلقة بالمدارس والحضانات، تمهيداً لدراسة حجم الطلب والطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم في الإمارة.

وأكدت الهيئة لذوي الطلبة أهمية الاستجابة للاستبيان. وقالت إنها تدرك أن هناك عدداً كبيراً من الآباء لديهم أكثر من طفل في المدارس أو الحضانات، لافتة إلى إمكان الإجابة عن الاستبيان المتعلق بأكبر الأبناء. أما في حال وجود طالب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، فيمكن ملء الاستبيان له أولاً، على أن يترك للأب حرية ملء نموذج أكبر الأبناء.

ودعت الآباء للإجابة عن الأسئلة بشفافية، مؤكدة أن الإجابات ستكون سرية، ولن يطلب الاسم أو أي معلومات شخصية.

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