بدء إعلان نتائج الفصل الدراسي الثالث للحلقات الدراسية الثلاث

المصدر: أمين الجمال - دبي:

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري، وفقاً لتسلسل زمني خاص بكل حلقة دراسية (الأولى والثانية والثالثة)، حيث بدأت المؤسسة بإعلان نتائج الحلقة الثالثة (من الصف التاسع حتى الثاني عشر) أاليوم الخميس في الرابعة عصراً.

وأوضحت المؤسسة أنها ستعلن نتائج الحلقة الثانية (من الصف الخامس حتى الثامن)، غداً الجمعة في الساعة الرابعة عصراً، ثم نتائج الحلقة الأولى (الصفين الثالث والرابع) يوم السبت المقبل في الساعة الرابعة عصراً.

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