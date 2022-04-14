"التربية" تدعو الأسر للمشاركة في استبيان التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

المصدر: أمين الجمال - دبي

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء أمور الأطفال للمشاركة في استبيان التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، من الولادة حتى سن أربع سنوات، وذلك من خلال الرابط https://bit.ly/3JvfLZE.

وأكدت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أنها تلتزم بدعم أولياء أمور الأطفال ما دون سن الرابعة في القيام بأنشطة مناسبة لنمو الأطفال في هذه المرحلة العمرية وذلك أثناء وجودهم في المنزل. وعليه قمنا بتصميم مجموعة من الأنشطة المحفزة والتي تم تصنيفها بحسب الفئات العمرية وتأتي مع تعليمات مفصّلة وإضاءة على الهدف منها.

وحثت الوزارة جميع أولياء الأمور ممن لديهم أطفال ما دون سن الرابعة على تطبيق الأنشطة بشكل يومي لدعم نمو أطفالهم البدني واللغوي والمعرفي والاجتماعي والعاطفي.

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