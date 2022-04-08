تطبيق «المرور الأخضر» على المدارس الخاصة في الشارقة

المصدر: مصباح أمين ■ الشارقة

أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أمس، تعميمياً للمدارس الخاصة في إمارة الشارقة، بشأن الدخول إلى المؤسسات التعليمية بعد انتهاء إجازة الربيع، جاء فيه أنه تم اعتماد «المرور الأخضر» في برنامج «الحصن» للدخول إلى المؤسسات التعليمية للعاملين والطلبة من عمر الـ12 سنة فما فوق، للعودة الكاملة للتعليم الحضوري في بداية الفصل الدراسي الثالث، اعتباراً من الإثنين المقبل.

ولفت التعميم إلى أنه يشترط على القادمين من خارج الدولة إبراز نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية، لمدة لا تتجاوز 72 ساعة.

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