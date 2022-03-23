في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سن القبول للطلبة في الصفوف من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف 12 للعام الدراسي المقبل. وكانت المؤسسة فتحت باب التسجيل والنقل في المدارس الحكومية للعام الجديد في 14 مارس الجاري ويستمر إلى الأول من أبريل المقبل للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات، وحاملي جوازات الإمارات، ومواطني مجلس التعاون الخليجي.

ووفرت المؤسسة قنوات متعددة للتسجيل عبر بوابة الطالب على نظام المنهل، ووفرت فيديو توضيحياً لخطوات عملية التسجيل وكيفية إدخالها في النظام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news