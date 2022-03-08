«التربية» تطلق برنامج الإعداد الجامعي

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج الإعداد الجامعي «انطلاقة»، في مركز دبي للمعارض بـ«إكسبو 2020»، بحضور وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم الثاني للدورة الخامسة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

جاء إطلاق برنامج «انطلاقة» لتهيئة جيل من الطلبة المواطنين بالمهارات والكفاءات اللازمة القادرين على الالتحاق بأرقى الجامعات محلياً وعالمياً، وفتح آفاق تعليمية مرنة ومتنوّعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتغذي القطاعات ذات الأولوية، وتعزز الانتماء الوطني وفقاً لاستراتيجية دولة الإمارات.

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