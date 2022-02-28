التميّز.. منهاج حياة

المصدر: أمل العفيفي

ما أجمل أن يسعى المرء دائماً نحو التميّز في كل مراحل الأداء اليومي التي يقوم بها في حياته، فالتميّز ليس كتاباً نطالعه ونأخذ منه ما نريد ثم نضعه بين أرفف الكتب في المكتبة، وهو ليس مقرراً دراسياً نقف عنده بالدراسة والتأمل في فصل دراسي أو عند مشروع بحثي وينتهي بنا المطاف، وهو ليس أيضاً مقالة علمية أو ورقة بحثية نضع فيها أفكاراً ثم نطويها ونرحل.

التميّز هو أشمل من ذلك كله، هو ثقافة ومنهاج حياة تتجذر كل يوم في حياة كل منا، وعلى اختلاف طبيعة الوظائف التي يقوم بها الشخص فإن التميّز كثقافة ومنهاج حياة لا يختلف، وإن اختلف الدور والزمان والمكان يظل التميّز ثقافة ومنهاج عمل يحتكم إليه الإنسان في ما يقوم به من واجب نحو ذاته، وأسرته، ووظيفته، بل والمجتمع والمحيطين به.

وتمثل ثقافة التميز في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد النماذج البارزة التي قدمت من خلالها دولة الإمارات رؤية خلاقة في النهوض بالعمل والبيئة المحفزة على الإبداع في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بل على مستوى الأفراد.

وتقدم القيادة الرشيدة دائماً رسائل مفعمة بالأمل تجاه المتميزين والمبدعين الذين قدموا أدواراً استثنائية في عملهم رسخت التميز وأعلت من راية الإيجابية والتفاؤل والأمل لدى الآخرين، ولاحظنا دائماً كيف تكرّم قيادتنا الرشيدة الجنود المجهولين في مواقع العمل والإنتاج الذين قاموا بلمسات إبداعية خلاقة في مسيرة عملهم، فهذا شرطي متميز ساعد أسرة تعطلت سيارتها في الطريق وقدّم لها الدعم حتى واصلت مسيرتها، وذلك متميز آخر خلف بدالة الهاتف أحسن التعامل مع متصل وساعده في حل مشكلته، وهذه معلمة مبدعة جعلت من التميز ركيزتها في التواصل مع الطلبة، وهذا طبيب وذاك ممرض في خط الدفاع الأول نجح في رسم التميز في قلوب مرضاه، وهكذا أصبح التميز عنواناً يومياً في حياتنا، بل أصبح أحد المعايير والمحكات التي نقيّم من خلالها الأداء في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وعلى المستوى الفردي.

التميّز في ثقافة الإمارات ليس ترفاً، بل هو أيقونة تصنع منها دولة الإمارات نموذجاً فريداً في تطور الأداء الحكومي وتحقيق السعادة وجودة الحياة لمختلف فئات المجتمع، ومن هنا فلا عجب في أن نطالع كل يوم قصص المتميزين الذين نفخر بهم دائماً ونعتز بعطائهم الوطني وما يقدمونه من مثل وقيم يُحتذى بها.

كما أن التميّز في منظومة التعليم ليس بعيداً عن هذا التطور الذي تشهده ثقافة وبيئة التميز على المستوى الوطني، فقد بذلت وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي جهوداً كبيرة في نشر ثقافة التميز التي أصبحت أحد الأسس البارزة لمنظومة التعليم في الدولة.

ولدينا في جائزة خليفة التربوية رسالة شاملة بشأن نشر التميّز في الميدان التعليمي محلياً وعربياً منذ انطلاق مسيرة الجائزة في عام 2007 حتى اليوم نجحت الجائزة في بناء قاعدة عريضة من المتميزين في الميدان التربوي على المستويين المحلي والعربي، واليوم ومع الدورة الخامسة عشرة للجائزة تتسع هذه القاعدة للمبدعين والمتميزين الذين أثروا العملية التعليمية بعطائهم وإبداعاتهم وتميّزهم، وقدّموا إسهامات بارزة نشرت نور التميّز في قلوب وأفئدة الطلبة في كل مكان.

أمين عام جائزة خليفة التربوية

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