الأولى عالمياً.. هدف استراتيجي

المصدر: الدكتور جمال المهيري

لم يعد التعليم التقليدي مناسباً لتحقيق الأحلام الكبيرة، فالدول الطموحة التي تتطلع إلى المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة والريادة بجانب الدول المتقدمة هي بحاجة إلى تعليم متقن ووثيق الصلة بكل مجالات وأوجه حياة المجتمع.

تحتاج إلى تعليم يفي بأقصى معايير الجودة والتميز، ولكن هل من اليسر على مخططي ومنفذي التطوير التربوي، تحقيق تلك النقلة النوعية في التعليم وفي زمن قياسي يؤهلها للحاق بركب النهضة التعليمية المتسارعة في العالم المتقدم.

لقد وضع الخبراء الدوليون أُسساً تعتمد على التعلم والاستفادة من النماذج الدولية للتميز والابتكار وإجراء المقارنات الدولية في تطويـر التعليـم، والوقوف على أبرز نتائجها من إيجابيات وسلبيات، وكذلك على رؤيــة مميزة في دعم صناع ومتخذي القرار التعليمي، لا سـيما أن المستجدات التي نتجت عن التغيرات السريعة والهائلة في المشهد العالمي خصوصاً من الناحية التكنولوجية أدت إلى ظهور تحديات جمة أمام صناع التعليم علـى مستوى جميع الدول في مواجهة اسـتحقاقات تتعاظم يوماً بعد يوم.

واللافت أن دولة الإمارات استطاعت استيعاب هذا التطور الهائل مبكراً، وتمكنت بخطى سريعة وثابتة من قطع أشواط هائلة في مجال جودة وريادة التعليم من خلال التركيز على المعايير العالمية، وانخرطت بصورة رائدة في فكرة العالم المترابط وأثرها في التعليم.

وتفردت التجربة الإماراتية في التعليم بمرونتها وانطلاقها من حيث انتهى الآخرون، حيث استطاعت أن تستفيد من التجارب العالمية في هذا المجال، لتنتقي أفضلها، وتطويعها بما يتناسب مع الثقافة والتراث والعادات والتقاليد الإماراتية، وبما يعزز فكرة الريادة في المجتمع الإماراتي على الصعد كافة، ويحقق ما تصبو إليه قيادة دولتنا من المراكز الأولى في المجالات المختلفة.

وانطلقت التجربة الإماراتية من الخطوة الأولى لبناء العنصر البشري الذي يُعد أهم ثروة تمتلكها الدول، حيث شدد نظامنا التعليمي على أهمية تحضير أطفالنا وشبابنا للمستقبل وما يشهده من تطور في جميع القطاعات بفضل الاتجاه نحو اقتصاد المعرفـة، الذي وضعـت دولة الإمارات أسساً ممنهجة للتحول إليه بخطوات سريعة وواثقة، فجاء ضمن اهتمامات وثيقـة الخمسين، وضمن رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن يكـون التعليـم هـو الطريـق الأمثــل للوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار والبحث والإبداع، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسـة، وتحفيز القطاعات ذات القيمـة المضافة العالية بما يطور بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات.

والمؤكد أن ظهور بعض المصطلحات الحديثة في الخطاب التعليمي والتركيز عليها، مثل اقتصاد المعرفـة والمواطنة العالمية والعالم المترابط، يعزِّز الجهود الإماراتية غير المسبوقة نحو تشكيل المستقبل، وفق منظومة تعليمية متطورة تتكئ على منظومة قيمية ثابتة تصون الأصالة وتحقق الريادة بين الأمم.

وبالإشارة إلى الإحصاءات العالمية التي أظهرت أن الدولة تمكنت في فترة قصيرة أن تكون في المراكز الأولى عالمياً من حيث جودة التعليم، فإننا نستطيع القول إن الهدف الاستراتيجي للدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة، بأن تكون ضمن المراكز الأولى عالمياً في مجال التعليم، أصبح على مرمى حجر من التحقيق، في ظل الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال.

أمين عام مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

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