معلمون يتحدون «الوقت» للانتهاء من المقررات الدراسية

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أفاد مديرو مدارس حكومية، بأن الفترة الزمنية للدراسة (أيام التمدرس) في الفصل الدراسي الثاني لا تتجاوز 53 يوماً، ما لم يكن في الفصل عطلات رسمية بخلاف نهاية الأسبوع، مؤكدين أن العامل الزمني يعتبر تحدياً كبيراً أمام المعلمين للانتهاء من المقررات الدراسية.

وأضاف مديرو المدارس، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن الفصل الدراسي الثاني يعتبر الأقصر في المدة الزمنية بين الفصول الدراسية الثلاثة، وكان توزيع المقررات الدراسية على الجدول الزمني في ما سبق، مناسباً إلى حد كبير، ولكن العام الدراسي الجاري شهد متغيرات عدة تتطلب زيادة في الجدول الزمني للتدريس أو تخفيضاً في حجم المقررات الدراسية المقرر تدريسها في هذا الفصل.

وأوضحوا أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تلزم المدارس بعدد من المبادرات اللاصفية، تحتاج إلى وقت إضافي لتنفيذها، إضافة إلى الزيارات التي يقوم بها الطلبة إلى الفعاليات الكبرى في الدولة.

وذكروا أن نظام العطلات الأسبوعية الجديد، أثر في الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من المقررات الدراسية والمراجعات، موضحين أن الوقت المتاح لا يسعفهم لإنجاز المطلوب من تدريس المقررات ومراجعة الدروس مع الطلبة، لذلك تطلب الأمر تخفيضاً موازياً في حجم الموضوعات المقرر تدريسها في الفصل الدراسي الثاني حتى تتناسب مع الجدول الزمني المقرر.

وأشار مديرو المدارس إلى أن اعتماد امتحانات نهاية الفصل، في الفصل الدراسي الثاني، لطلبة الصف الـ12، يستلزم وجود وقت كافٍ للتدريس والمراجعة مع الطلبة، لأنهم بحاجة إلى كل درجة في الامتحانات، والتي تحدد مستقبلهم الأكاديمي.

ولفتوا إلى أن قصر الفترة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، يدفع المعلمين إلى التسريع في تدريس الموضوعات، للتمكن من الانتهاء منها في الوقت المحدد.

من جهة أخرى، لم يتسنَّ الحصول على رد من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حول الخطط البديلة التي وضعتها لمعالجة الانتهاء من المقررات وتحقيق الأهداف التعليمية المطلوبة، وما إذا كان ذلك دافعاً لمراجعة المناهج وتقليص موضوعاتها.

وحددت المؤسسة، في وقت سابق، خمس خطوات لتصميم اليوم المدرسي، تركز على الالتزام بالخطة الأكاديمية والساعات الأسبوعية لكل مرحلة، وتوزيع أنصبة المواد على الجدول الجديد، ومشاركة ذوي الطلبة حول الجدول الدراسي الجديد، مشددة على الالتزام بعدد الساعات الأسبوعية المحددة لارتباطها بالمناهج ونواتج تعلم الطلبة، بحيث تكون 26 ساعة لرياض الأطفال، و35 ساعة للحلقة الأولى، و40 ساعة للحلقتين الثانية والثالثة.

وأوضحت المؤسسة في «أدلة ساعات العمل» في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وفق قرار العطلة الأسبوعية الذي اعتمدته حكومة دولة الإمارات، أخيراً، ويقضي بدوام طلبة المدارس الحكومية أربعة أيام دراسية ونصف اليوم، من الإثنين إلى الجمعة، خطوات تصميم الجدول المدرسي.

تصميم الجدول المدرسي

تشمل خطة تصميم الجدول المدرسي خمس خطوات هي الالتزام بالخطة الأكاديمية والساعات الأسبوعية لكل مرحلة، والعمل على تحديد النموذج الأمثل لتنفيذ الخطة، إما عن طريق الحصص أو الساعات، والأخذ بجميع الاعتبارات المطلوبة لكل نموذج، ومن الخطوات التي تطرقت لها في الدليل توزيع أنصبة المواد على الجدول الجديد، بحيث يتوافق مع النموذج المحدد للمدرسة مع مراعاة الاعتبارات المهمة وفق النموذج المختار، ومشاركة المواصلات لتنظيم ساعات البدء والانتهاء، والعمل على عقد لقاءات تعريفية مع ذوي الطلبة حول الجدول الدراسي الجديد مع إعداد الجدول وتوزيعه ونشره على طلبة المدرسة الواحدة.

• مديرو مدارس: العام الدراسي الجاري شهد تغيرات عدة تتطلب زيادة في الجدول أو تخفيض المناهج.

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