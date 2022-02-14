طالب مواطن يبتكر «روبوت طبيب» وفاز بميداليتين دوليتين

المصدر: إعداد: أمين الجمال

فاز مشروع «الروبوت الطبيب» لطالب مواطن من مركز أطفال الشارقة، بالميدالية الذهبية في «أولمبياد العلوم والابتكار العالمية» التي استضافتها إندونيسيا خلال شهر ديسمبر الماضي، كما حصل على الميدالية الفضية في «المعرض الآسيوي للعلوم المبتكرة والبيئة»، في الخامس من فبراير الجاري.

وقال الطالب علي حميد اللوغاني، لـ«الإمارات اليوم»، إنه أطلق على مشروعه اسم الروبوت الطبيب، واستوحى فكرته من مبادرة «طبيب لكل مواطن».

وأوضح أن الهدف الرئيس من المشروع هو الحفاظ على حياة المريض وإنقاذه في أسرع وقت، ومتابعة حالته بواسطة هذا الابتكار، خصوصاً الحالات السريرية التي تحتاج إلى الرعاية، ويسهم المشروع في تخفيف الضغط على المستشفى كما حصل في فترة جائحة «كورونا»، ومن ثم فإن الابتكار يسهل على الطبيب متابعة المريض «أونلاين» من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، ويعالج المريض وهو موجود في منزله بين أفراد أسرته.

وذكر اللوغاني أن المشروع يستهدف الحفاظ على صحة المرضى من خلال توفير الاستشارات الطبية على مدار الساعة، والاتصال بالطبيب في أي وقت وفي أي مكان، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وإبلاغ الطبيب، وذلك من خلال استخدام نظام «إنترنت الأشياء»، مؤكداً أن الابتكار يخفض تكاليف إقامة المريض داخل المستشفى، لأنه يتم توفير الجهاز (الروبوت) داخل منزل المريض.

وذكر اللوغاني أن «إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي»، يسهمان في متابعة حالة المريض من جانب الاستشاريين في غضون 24 ساعة.

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