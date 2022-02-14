ميكروسكوب

في الميدان

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  • إعداد: أمين الجمال
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أعلنت كليات التقنية العليا عن اختيارها من قبل شبكة «اليونيفوك» التابعة لمنظمة اليونسكو، لإدارة المبادرة الدولية «بناء القدرات المؤسسية لاستشراف مستقبل التعليم والتدريب التقني والمهني في عالم ما بعد (كوفيد-19)».

وتهدف المبادرة إلى بناء وتطوير القدرات المؤسسية للشركاء لاستشراف المستقبل من أجل تحديد السيناريوهات المستقبلية المحتملة التي يجب الاستعداد لها في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني العالمي من خلال وضع استراتيجيات عمل محددة وفاعلة.

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