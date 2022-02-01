التعليم والمعرفة: ارتفاع نسب تطعيم طلبة المدارس الخاصة خلال يناير

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكدت دائرة التعليم والمعرفة، عن مساهمة مبادرة المدارس الزرقاء في زيادة معدلات التطعيم في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية خلال شهر يناير الماضي، حيث زاد عدد المدارس في المستوى الأزرق بنسبة 4% وفي المستوى الأخضر بنسبة 8.8% والمستوى الأصفر بنسبة 19.8%، ما خفض نسبة المدارس في المستوى البرتقالي إلى 67.4%.

وتفصيلاً، وضعت الدائرة 4 مستويات لتصنيف المدارس وفق مبادرة المدارس الزرقاء عبر تميزها بأربعة ألوان، حيث تضم تخصيص اللون "البرتقالي" للمدارس التي لا تتجاوز فيها نسبة تطعيم الطلاب 50 %، و"الأصفر" للمدارس التي تتراوح فيها النسبة بين 50 إلى 64%، و"الأخضر" للمدارس التي تتراوح فيها نسبة التطعيم بين 65 وحتى 84 %، والمستوى "الأزرق" للمدارس التي بلغت فيها نسبة التطعيم 85% فما فوق. وأظهرت النتائج المحدثة أن عدد المدرس الواقعة في المستوى الأزرق بلغت 9 مدارس، والمدارس الواقعة في المستوى الأخضر 20 مدرسة، والمدارس في المستوى الأصفر 45 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس في المستوى البرتقالي 153 مدرسة.

وشددت الدائرة على أن مبادرة المدارس الزرقاء تهدف إلى دعم عودة المدارس إلى الحياة الطبيعية من خلال التخفيف التدريجي للإجراءات، حيث تحصل المدارس التي تحقق نسب التطعيم المستهدفة على العديد من المميزات تشمل تخفيف متطلبات التباعد الجسدي، وتخفيف متطلبات الكمامات، وتخفيف بروتوكول إغلاق المدارس، وزيادة السعة الصفية، وزيادة سعة الحافلات المدرسية، والسماح بالرحلات المدرسية، واستئناف الفعاليات داخل الحرم المدرسي، استئناف الأنشطة اللاصفية، والسماح بالرياضات الجماعية، بالإضافة إلى السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية داخل وخارج الحرم المدرسي.

ولفتت الدائرة إلى أنه وفقاً للبروتوكولات الحكومية، يبقى التطعيم للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً اختياري. وفي إطار تطبيق مبادرة المدارس الزرقاء، يعد التطعيم ركيزةً أساسية نحو التعافي الكامل، حيث تشجّع المبادرة مختلف الطلبة على اختيار التطعيم وتعزيز الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد-19 والحدّ من آثاره في المجتمع المدرسي.

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