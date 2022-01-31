في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن مستقبل الموهوبين في الإمارات سيكون مستقبلاً يراعي المواهبة، لأن هناك اهتماماً كبيراً بالموهوبين من جهات عدة في الدولة. جاء ذلك في محاضرة بعنوان «استشراف مستقبل الموهوبين في الدولة»، نظمتها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بمقرها في دبي. واستعرضت نماذج مشرفة من موهوبي الإمارات والوطن العربي، منهم عالم الفيزياء أحمد المهيري، وهو أول مواطن يحصل على قبول للدراسة ما بعد درجة الدكتوراه في معهد برينستون في أميركا.

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