4 فئات من الطلبة تعود للتعليم الحضوري غدا .. و"التعليم والمعرفة" تحدد شروط دخول الصفوف المدرسية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حددت دائرة التعليم والمعرفة، 4 فئات من الطلبة يمكنهم العودة إلى المقاعد الدراسية غداً "مع بداية الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني"، ووضعت ثلاثة شروط للسماح للطلبة بالدخول إلى الصفوف الدراسية، في مقدمتها تقديم نتيجة فحص كوفيد- 19، سلبية لم يمر عليها 96 ساعة.

وتفصيلاً تضمنت فئات الطلبة المسموح لهم العودة إلى التعليم الحضوري غداً، رياض الأطفال، وطلبة الحلقة الأولى (من الصف 1- 5/ السنة 2-6)، وطلبة الصف 12/ السنة 13، بالإضافة إلى الطلبة الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية، مشيرة إلى أن طلبة باقي المراحل الدراسية سيلتزمون بنموذج التعليم عن بعد في جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية حتى الأسبوع الخامس، حيث سيتمكن طلبة جميع المراحل الدراسية من استئناف التعليم الصفي بدءاً من تاريخ 31 يناير.

وأرجعت الدائرة حرصها على عودة طلبة الاختبارات الدولية والرئيسية إلى دعمهم في الحصول على درجات عالية وضمان تنافسيتهم مع أقرانهم في الدول الأخرى، مع الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية المطبّقة في المدارس.

وألزمت الدائرة جميع طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية والطلبة أصحاب الهمم بعمر ثلاث سنوات وما فوق وبغض النظر عن حالة تطعيمهم تقديم نتيجة فحصٍ سلبية للكشف عن فيروس كوفيد-19 بمدة صلاحية لا تزيد عن 96 ساعة، وإلزام جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس توقيع إقرار العودة من السفر، بالإضافة إلى إلزام جميع العائدين من السفر خلال فترة أسبوعين قبل تاريخ دخولهم للمدرسة بتقديم نتيجة فحوص سلبية تم إجراؤها في اليوم الأول واليوم السادس من تاريخ عودتهم من السفر، بجانب نتيجة فحص سلبية بصلاحية لا تزيد عن 96 ساعة من تاريخ دخولهم للمدرسة.

وأكدت الدائرة أن الطلبة بجانب الفحوصات المسبقة للعودة إلى المدارس، سيخضعون جميعا لفحص الكشف عن فيروس كوفيد-19 كل 14 يوماً، حيث يشمل ذلك الطلبة دون سن 16 عاماً بغض النظر عن حالة تطعيمهم، والطلبة المطعمين والمعفيين بعمر 16 عاماً وما فوق.

وأشارت الدائرة إلى استمرار توفير خيار التعليم عن بعد لجميع أولياء الأمور الراغبين بذلك، حيث يمكن لأولياء الأمور تنسيق ذلك مع مدارس أبنائهم، حيث يتوجب على أولياء أمور الطلبة اختيار نموذج التعليم الملائم لهم وإبلاغ مدارس أبنائهم بنموذجهم المختار لتعليم أبنائهم بدايةً من 31 يناير، والالتزام بنموذج التعليم المختار طوال مدة الفصل الدراسي لضمان قدرة المدارس على التخطيط للفصل الدراسي بالشكل الملائم

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