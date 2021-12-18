المستغانمي: اللغة العربية مكون أصيل من الهوية الثقافية للأمة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

قال الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة الدكتور امحمد صافي المستغانمي: «يمثل الاحتفال باللغة العربية في يومها العالمي فرصةً للتأكيد على أهميتها بصفتها مكوّناً أصيلاً من الهوية الثقافية والحضارية للأمة العربية، ومناسبةً لحشد الجهود الفردية والمؤسسيّة على المستويين المحلي والدولي لحماية لغة الضاد، والنهوض بدورها في مسيرة المعرفة الإنسانيّة، خصوصاً ونحن في إمارة الشارقة ننعمُ بدعم منقطع النظير لتعزيز مكانة اللغة العربية وتكريم جهود روادها وعلمائها من قِبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وأضاف: «اللغة العربية هي التي نزل بها القرآن الكريم، وهي التي قدّم أهلها للعالم علوماً ومنجزات تشكّل أساس كل النهضة الحضاريّة المعاصرة التي نشهدها اليوم في مختلف المجالات، فقد ظلت لغة الفكر، والعلوم، والآداب، والمعارف على مدى قرون من الزمن، وهذا مَحل فخر لنا».

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