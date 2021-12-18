ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

يشارك فريقان (12 طالباً وطالبةً) من دولة الإمارات، في الدورة 18 لـ«أولمبياد العلوم الدولي للناشئين»، التي تستضيفها الإمارت، وتشهد الدورة ارتفاعاً في المشاركين الذين بلغ عددهم 396 طالباً وطالبة يمثلون 70 دولة. وقال وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، في افتتاح الأولمبياد، التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، إن أهمية الحدث تتجاوز حدود زيادة اهتمام الطلبة بالعلوم الطبيعية وتعزيز حياتهم المهنية والتعاون العلمي في المستقبل، وقياس قدرة المشاركين على تطبيق المعارف التي تعلموها، إلى أبعاد إنسانية أعمق.

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