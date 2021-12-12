"الشارقة للتعليم الخاص": الدوام المدرسي 4 أيام أسبوعياً

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بأن عدد أيام الدوام المدرسي أربعة أيام أسبوعياً، بناءً على توجيهات المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، تم تعديل الدوام في المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة الشارقة، ليصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث يبدأ تطبيق الدوام الجديد من 1 يناير 2022، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً

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