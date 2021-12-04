ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أكّد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، ضرورة أن تتوسع مؤسسات التعليم في مجال الاستدامة، من خلال تعزيز القدرات البحثية والتوعية للأساتذة والطلبة على مستوى أبحاث المناخ والبيئة، ورفع الوعي لشباب المستقبل بتحديات التغيرات المناخية والبيئية وآثارها على حياة البشر.

وقال خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي انعقدت في «إكسبو 2020»، أخيراً، إن الكليات تضع الاستدامة جزءاً من استراتيجيتها، ونفذت مشروعات عدة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه.

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