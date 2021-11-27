ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برنامج الدعم الأكاديمي لطلبة الصف الثاني عشر بهدف إعدادهم لاختبارات «إمسات»، ووجهت المؤسسة تعميماً لمديري مدارس الحلقة الثالثة في مدارس أبوظبي، توضح فيه أن البرنامج في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء. وأوضحت أن البرنامج خلال عطلة الفصل الدراسي الأول، في مراكز الدعم الأكاديمي، لطلبة أبوظبي والعين والظفرة، ويمكن للطالب التسجيل في مادة أو أكثر، مضيفة أن رسوم المادة 300 درهم، لقاء 12 ساعة دراسية، مؤكدة أن آخر موعد للتسجيل السابع من ديسمبر المقبل.

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