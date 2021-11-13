ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

تناقش وزارة التربية والتعليم، في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم، الذي تنظمه غداً، ثلاثة محاور رئيسة، هي الاستدامة والابتكار، ويتضمن «الاستدامة أسلوب حياة»، و«كيف ننمي مهارة التفكير الابتكاري لدى الطلبة»، و«دور المدارس والمجتمع في خفض بصمتنا الكربونية»، أما المحور الثاني جودة الحياة فيتضمن «جودة الحياة الرقمية»، و«الصحة النفسية»، و«الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، والمحور الثالث «التكنولوجيا» يشمل «مهارات ووظائف المستقبل»، و«صناعة المشاريع»، إضافة إلى دور التكنولوجيا في تعزيز تجربة التعلم.

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