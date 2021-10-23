طالب إماراتي يبتكر حصالة ذكية تشجع الأطفال على الادخار

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكر طالب مواطن في مدرسة الإبداع العلمي حصالة ذكية لحفظ الأموال، بهدف تشجيع الأطفال على ثقافة الادخار، وغرس قيمة ترشيد الإنفاق في نفوسهم منذ الصغر.

وقال الطالب علي حميد اللوغاني، لـ«الإمارات اليوم»، إن مشروع الحصالة الذكية يختلف عن الحصالات العادية، إذ إنها أشبه بلعبة تصدر أصواتاً وإشارات مكتوبة تشجيعية لصاحبها، ما يجعل الأطفال أكثر ميلاً لاقتنائها واستخدامها في الادخار.

وأضاف أنه أعاد تدوير علبة بعد انتهاء السلعة الموجودة بها باستخدام برنامج «مايكروبيت»، وبها حساسات، وشاشة صغيرة، تظهر عليها جملة «شكراً على وضع الأموال»، مع ظهور وجه مبتسم، في حال تم وضع نقود داخل الحصالة، وفي حال عدم وضع أموال جديدة، تظهر جملة «أنا حزينة لأنه لا توجد نقود»، ويظهر وجه عابس. وأضاف اللوغاني أنه بدأ في تنفيذ الابتكارات منذ وقت مبكر، موضحاً أنه أنتج عدداً من الابتكارات، وشارك في مسابقات للمبتكرين داخل الدولة وخارجها، وكان ترتيبه في مراكز متقدمة بين المتسابقين في كل مسابقة.

وتابع: «أجد دعماً كبيراً من قبل والدتي في كل مشروع أفكر في تنفيذه، كذلك فإن التشجيع الذي ألقاه من والدي وعمي لمواصلة الابتكار يثير اهتمامي بشكل كبير، لأنهما مهندسان، ويسديان إليّ النصح والإرشاد في كثير من خطوات تنفيذ أي مشروع».

وذكر أنه يواجه عدداً من الصعوبات، ويتمكن من التغلب عليها عن طريق البحث عبر الشبكة العنكبوتية، والتواصل مع معلميه في المدرسة.

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