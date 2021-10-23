ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

قدمت وزارة التربية والتعليم، في معرض التعليم الدولي الذي استضافه مركز إكسبو الشارقة، أخيراً، عدة خدمات منها تسجيل طلاب الثانوية في مؤسسات التعليم العالي، ومعادلة الشهادات الدراسية تعليم عام داخل الدولة، والتعرف إلى الميول المهنية لطلبة الثانوية العامة، ومنح الطلبة بعثات دراسية للالتحاق بأفضل الجامعات حول العالم.

واستهدفت الوزارة إرشاد الطلبة وتوجيههم نحو مستقبلهم الأكاديمي والمهني وتمكينهم من انتقاء الخيارات الأكاديمية المناسبة لمتابعة رحلتهم التعليمية تماشياً مع حاجات الدولة.

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