ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أطلقت جامعة الإمارات «برنامج خبرة»، للإسهام في تعزيز البرامج الأكاديمية من خلال الربط ما بين احتياجات سوق العمل والبرامج الأكاديمية.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل الشراكة مع خريجي الجامعة، والاستفادة من خبراتهم في بناء وتأهيل الطلبة، وتم فتح باب التسجيل لجميع الخريجين للمشاركة التطوعية، كما يهدف البرنامج إلى بناء جسور بين الخريج وطالب الجامعة، من خلال تبادل الخبرات، وإطلاع الطلبة على المهارات التي اكتسبها الخريج في سوق العمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news