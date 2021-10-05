حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشريعة والقانون

المصدر: دبي – موقع الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (36) لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشريعة والقانون برئاسة خالد جاسم بن كلبان، وعضوية كل من: جمــــال عبـدالرحمـن المدفــع، نائباً للرئيس، والدكتور أحمد عبدالعزيـز الحداد، وخالــد أحمــد الشيـخ مبـارك، وعيـسى نـاصـر السركال، وأحمـد مـحمد بــن مسمار، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للكُلّية.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news