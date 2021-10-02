التعليم عن بعد في المدارس والحضانات الخاصة في المنطقة الشرقية الأحد والإثنين

المصدر: الإمارات _اليوم

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تحويل الدراسة في المدارس والحضانات الخاصة في المنطقة الشرقية التي تضم كل من مدينة خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، إلى نظام التعليم عن بعد يومي الأحد والإثنين، وذلك نظراً للحالة المدارية ( شاهين) التي تشهدها المنطقة، مع متابعة الهيئة للأوضاع الجوية مع الجهات الرسمية لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها في هذا الشأن.

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