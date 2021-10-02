ميكروسكوب.. مبتكرون.. 5 طلبة يبتكرون تطبيقاً ذكياً لمكافأة السلوكيات البيئية المستدامة

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكر خمسة طلبة بالجامعة الكندية في دبي، تطبيقاً ذكياً لمكافأة السلوكيات البيئية المستدامة، وأطلقوا عليه اسم «HalaGreen»، لتعزيز ودعم السلوكيات البيئية الصحيحة لدى سكان إمارة دبي.

ويتكون فريق مشروع تطبيق «HalaGreen» من الطلبة رزان خواتمي، وسيدرا فريد، وسمران دسوزا، وعادل اليوسفي، وهاجر بن منور، ويدرسون تخصصات مختلفة في الجامعة.

وأفاد فريق المشروع بأن التطبيق عبارة عن منصة فريدة من نوعها تعالج العوائق التحفيزية للمسؤولية البيئية من خلال مكافأة الإجراءات المستدامة، موضحين أنه في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإعادة التدوير أو استخدام وسائل النقل المستدامة أو المشاركة في أعمال إيجابية متعلقة بالبيئة، فإنه بذلك يربح نقاطاً افتراضية تترجم إلى قسائم وامتيازات مع تجار التجزئة ومقدمي الخدمات المشاركين في المبادرة.

وأضافوا أنهم استهدفوا من التطبيق اتخاذ خطوة إيجابية لمساعدة الأشخاص على إجراء تغييرات طويلة المدى في سلوكياتهم البيئية، مشيرين إلى أن التطبيق صنف كواحد من بين أربعة مقترحات في مسابقة تحدي الابتكار لريادة الأعمال للعام 2021، وفاز بأفضل فكرة في فئة التأثير الاجتماعي.

وأشار الفريق إلى أن قسم التقرير في هذا التطبيق يتيح للمستخدمين تسجيل كل ما يفعلونه لدعم الاستدامة من الإجراءات العملية، مثل إعادة التدويرأو المشاركة في الفعاليات والحملات، ويشتمل التطبيق على قسم يربط المستخدمين بالأنشطة البيئية المحلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news