ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

كشفت جامعة حمدان بن محمد الذكية، عن تنامي أهمية نموذج العمل عن بُعد باعتباره خياراً مستداماً لمواكبة متطلبات استشراف المستقبل، وذلك تبعاً لمخرجات الدراسة البحثية الاستقصائية التي أجرتها، أخيراً، وأثمرت عن حزمة من التوصيات الداعمة للعمل عن بُعد، وفي مقدّمتها ضرورة إعداد سياسة شاملة ومتكاملة لإرساء دعائم العمل عن بُعد ووضع دعائم لثقافة إيجابية محفزة على الإنتاجية والتميز، فضلاً عن توفير السبل الضامنة لتعزيز رفاهية الموظف وتحسين آليات التدقيق الداخلي لضمان أعلى مستويات الجودة.

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