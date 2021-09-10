«خليفة التربوية»: المعلم المبدع ركيزة تطوير التعليم في «الخمسين»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أن المعلم المبدع يمثل إحدى الركائز الحيوية لتطوير ودعم منظومة التعليم في الخمسين المقبلة، مشيرة إلى أهمية ودور الإبداع في العملية التعليمية خصوصاً، كأحد الأسس القوية في تعزيز التفاعل بين المعلم والطالب.

جاء ذلك، خلال ورشة العمل التطبيقية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة «عن بُعد»، في إطار التعريف بالمجالات والفئات المطروحة في دورتها الـ15. وأفادت محكم مجال التعليم العام فئة المعلم المبدع والواعد، الدكتورة سميرة النعيمي، بأن الإبداع يمثل أحد المرتكزات الحيوية للمعلم في مسيرته التدريسية، وفي تفاعله مع طلابه، لافتة إلى أن الإبداع يحمل صوراً كثيرة داخل بيئة التعلم، فقد يكون الإبداع من خلال موقف تربوي يقدمه المعلم للطلبة، وهم بدورهم يتمثلون هذا الموقف ويطبقونه في حياتهم اليومية والعملية، وقد يكون أيضاً طريقة ما أو نموذجاً في التعامل مع فكرة أو معلومة وآلية تطوير هذا التعامل، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الطالب علمياً وعملياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news