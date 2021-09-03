ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

استفاد 1087 طالباً وطالبة من برنامج سفرائنا الوطني «استعداد»، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في يوليو الماضي، حيث ارتفعت نسبة المشاركة بواقع 60% قياساً بالعام الماضي، فيما شهد البرنامج مشاركة 60 طالباً وطالبة من السعودية.

وحرصت الوزارة على تنفيذ «استعداد»، طوال فترة الإجازة المدرسية افتراضياً، سعياً منها لتوفير مساحة واسعة للطلبة خلال فترة الإجازة المدرسية، لتعزيز قدراتهم وإثرائها وتزويدهم بمعارف ومهارات القرن الـ21، وتعريفهم بمؤسسات التعليم العالي، وفق أرقى المعايير المتبعة.

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